Die Corona-Pandemie hat viele globale Trends beschleunigt und so manches Thema in eine neue Perspektive gestellt. Wie können unternehmerische Lösungen zur Bewältigung von globalen Herausforderungen beitragen?

Markus Scholz: Was ich sehe, ist, dass sich Unternehmen heute stärker legitimieren müssen, sowohl in ihren Heimat- als auch in ihren Gastländern. Unternehmen haben einen instrumentellen Grund, sich um Nachhaltigkeitsfragen zu kümmern. Dazu müssen diese besser verstehen, welche konkreten Needs es auf ihren Märkten gibt. Das ist die Voraussetzung, um einen positiven Impact zu erzielen und auch Innovationen zu schaffen, die sie auf den Markt bringen können. Wenn Unternehmen darauf achten, was es an unbefriedigten ökologischen oder gesellschaftlichen Bedürfnissen gibt, können sie weit kommen.

Marcus Handl: In den vergangenen zwei Jahren haben wir uns sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt, da wir mit dem Verkehr einen Sektor bedienen, der sehr starken Veränderungen unterworfen ist. Wir beobachten, dass die Ansprüche an Verkehrssysteme in den vergangenen Jahren enorm gestiegen sind. Globale Entwicklungen und Trends tragen dazu bei, dass sich neben dem Nutzer- auch das Investitionsverhalten unserer Kunden verändert. Und neu ist, dass sich Technologien, Geschäftsmodelle, aber auch der Wettbewerb selbst in einer beispiellosen Geschwindigkeit verändern. Wir erleben gerade eine tiefgreifende Transformation, die bis hin zu einer Disruption ganzer Sektoren reicht.

Maria Seifert-Gasteiger: Bei weXelerate beschäftigen wir uns genau damit, wie Unternehmen innovativer werden können, und in diesem Zusammenhang ist die Kooperation mit Start-ups ein wichtiger Faktor. Einen Aspekt finde ich sehr spannend: Durch die zunehmende Monopolstellung gewisser Technologien und Technologieplattformen rückt die gesamte Welt viel, viel näher zusammen. Entschließt sich Facebook beispielsweise zu einer Änderung in den Nutzungsbedingungen, dann hat das heute weltweit Auswirkungen. Und Start-ups, egal ob sie in Kairo, in Amsterdam oder in Vancouver sitzen, haben überall die gleichen Chancen und Herausforderungen. Das beeinflusst die Art und Weise, wie unternehmerische Lösungen auf den Markt gebracht werden können.