Weltenbummler können aber aus einer Vielzahl exotischer Ski-Destinationen wählen. Denn Pisten gibt es auf allen Kontinenten. 67 Länder, von Australien über Japan bis Zypern, haben zumindest ein Outdoor-Skigebiet mit Schnee und Lift. Indiens bekanntester Wintersportort Gulmarg, zu finden in der Region Kaschmir an der Grenze zu Pakistan, bietet etwa eine Gondelbahn auf den Berg Apharwat. Mit dieser gelangt man auf 3.980 Meter Seehöhe, womit Gulmarg zu den höchsten Skigebieten der Welt zählt. Auch in Nordafrika, genauer gesagt 70 Kilometer entfernt von Marrakesch, ist Alpinsport kein Fremdwort: Marokkos traditionsreiches Skigebiet Oukaïmeden im Atlasgebirge umfasst zehn Pistenkilometer und sieben Liftanlagen – darunter ein Doppelmayr-Sessellift. Pistentouristen werden auch zwischen Marmarameer und Zentralanatolien in den mehr als 30 Skigebieten der Türkei fündig – zu den besten zählt der Wintersportort Erciyes bei Kayseri, der 55 Pistenkilometer, darunter die längsten Abfahrten des Landes, auf den Hängen eines Vulkans bietet. Und durch die vertauschten Jahreszeiten sind Argentinien und Chile bekanntlich schon lange beliebte Trainingsstätten für Ski- und Snowboardteams.

Auch in Algerien, Bolivien und Kolumbien gab es einst Liftanlagen, diese wurden aber aufgrund von Bürgerkrieg, Gletscherschmelze beziehungsweise mangelndem Interesse stillgelegt – nichtsdestotrotz sind Skitouren in diesen Ländern möglich. Im bergigen Afghanistan wurde 2019 – nach 40 Jahren Pause – wieder ein Lift in Betrieb genommen. Zwar handelte es sich hier, wie in Nepal, nur um einen kleinen Seillift, doch dieser erleichtert der lokalen Skicommunity in der Provinz Bamiyan einen angenehmen Aufstieg und bescherte ihr darüber hinaus auch reichlich mediale Aufmerksamkeit.

In weiteren 14 Ländern, darunter Bhutan, Myanmar, Äthiopien, Kenia, Peru und Nicaragua, gibt es Berge, auf denen Skifahren laut Schneetourismusreport zumindest technisch möglich wäre. Nimmt man noch das Angebot an Indoor- sowie Trockenskipisten dazu, erweitert sich die Liste der Wintersportorte gar um Wüstenstaaten wie Dubai oder Ägypten oder um flache Länder wie die Niederlande. In rund hundert Ländern könnte man also skisporteln – wenn gleich das kommerzielle Potenzial häufig sehr überschaubar sein dürfte.

Rising Star

In vielen kleinen und großen Skigebieten steckt alpines Know-how aus Österreich. Eine fünfstündige Autofahrt von Johannesburg entfernt hat beispielsweise der Tiroler Unternehmer Roderich Urschler in den 2000er Jahren Afri-Ski im Königreich Lesotho mit aufgebaut: Das kleine Resort (1,8 Pistenkilometer) sorgt für ein wenig Pistenzauber im südlichen Afrika, die technische Ausrüstung kommt aus Österreich. Die ATC Austrian Tourism Consultants aus Wien haben wiederum Heli-Skiing nach Georgien gebracht, Pisten für die Olympischen Winterspiele in Russland geplant und Masterpläne für Bergresorts in der Türkei erstellt. Weltweit im Einsatz sind bekanntlich die Seilbahnen von Doppelmayr aus Vorarlberg: Sie befördern Alpinsportler auf Gipfel in Argentinien, Usbekistan, Georgien, Kasachstan, Aserbaidschan oder in der Türkei. Skidata aus Salzburg hat wiederum Zutrittssysteme für Skigebiete von Georgien über Japan bis Argentinien realisiert.

Auf „rund hundert Milliarden Euro pro Jahr“ schätzt Vanat die Größe des globalen Wintersportmarkts. In puncto Entwicklungspotenzial gilt besonders ein Land als Hoffnungsträger: China. Dass im Februar 2020 Chinas Premiere als Austragungsort eines Skiweltcups (in Yanqing) aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie ins Wasser fallen musste, ist hoffentlich nur als temporärer Dämpfer einer an sich recht dynamischen Entwicklung zu sehen: Noch in den 1980er Jahren gab es in der Volksrepublik nur vereinzelt Pisten, die vor allem für Trainingszwecke von Skirennläufern errichtet wurden. Das Interesse am Skifahren gewann an Fahrt, als Yabuli in der Provinz Heilongjiang zum Austragungsort der Asiatischen Winterspiele 1996 erkoren wurde. Neben der für die Spiele notwendigen Infrastruktur begannen sich damals auch Skihänge rund um Großstädte zu entwickeln. Und seit Peking 2015 den Zuschlag für die Austragung der Olympischen Winterspiele 2022 erhielt, sprießen Skigebiete und Indoorskihallen in fast allen Provinzen nur so hervor. Das China Ski Industry White Book, eine alljährliche Bestandsaufnahme der Skibranche, berichtete 2019 bereits von 742 Indoor- und Outdoor-Skigebieten. Allein im Großraum Peking existieren mehr als 20 Möglichkeiten zum Rutschen und Wedeln.

Aktiv in China

Bei der Mehrzahl dürfte es sich allerdings um Übungsflächen und Schneeparks handeln, in denen Skinovizen für ein paar vergnügliche Stunden vorbeischneien. Rund ein Dutzend Resorts wie Beidahu, Cuiyunshan, Fulong oder Wanlong seien laut Vanat hingegen „echte Skigebiete“: Sie bieten neben Pisten und Liftanlagen auch Unterkünfte.

Martin Glatz, WKO-Wirtschaftsdelegierter in Peking, erzählt, dass sich „österreichische Unternehmen in der noch sehr jungen Wintersportbranche Chinas gut etabliert haben“, etwa bei Liften, Zutrittssystemen und Beschneiungsanlagen. Skiresorts mit besonders viel Equipment „Made in Austria“ sind laut Glatz das Vanke Lake Songhua Resort im Nordosten nahe der Stadt Jilin sowie das Genting Resort Secret Garden in Hebei, einer der Austragungsorte der Winterspiele.