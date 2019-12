Jubiläumsfreude

Gute Stimmung gab es bei der Gala anlässlich des 20. Jubiläums des Austrian Sustainability Reporting Awards ASRA in Wien – nicht nur wegen des runden Geburtstags, sondern vor allem, weil die durch den ASRA ausgezeichnete Nachhaltigkeitsberichterstattung in Österreich von Jahr zu Jahr an Qualität und Quantität zulegt. Mit 45 Einreichungen war das Interesse am Wettbewerb heuer so groß wie noch nie, zwölf Unternehmen wurden für ihre Nachhaltigkeitsberichte von der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie Kooperationspartnern ausgezeichnet. In der Kategorie Große Unternehmen teilen sich die Raiffeisen Bank International und die OeKB KI-Gruppe den ersten Platz, die Druckerei Janetschek nahm den Award für den besten KMU-Nachhaltigkeitsbericht entgegen, und die Innsbrucker Kommunalbetriebe gewannen wie im Vorjahr die goldene Trophäe in der Kategorie Öffentliche Unternehmen. Der Preis „Integrierte oder kombinierte Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte“ ging an die VBV-Vorsorgekasse, während mit fair-finance eine weitere Vorsorgekasse für den besten Erstbericht prämiert wurde. Anlässlich des Jubiläums erteilte die Jury dem Kranhersteller Palfinger und der Austria Glas Recycling den Sonderpreis „Sieger der Sieger“, weil sie sich in den vergangenen zwanzig Jahren am häufigsten unter den drei bestplatzierten Unternehmen fanden.

Foto: KSW