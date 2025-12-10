corporAID Workshop „Neue Märkte, neue Chancen: Erfolgreiche Wege in Emerging Markets durch ko-finanzierte Wirtschaftspartnerschaften“

Der Workshop bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Projektideen weiter zu vertiefen und gezielt auf ihre Eignung für eine ko-finanzierte Wirtschaftspartnerschaft zu prüfen.

Im Mittelpunkt steht die Weiterentwicklung konkreter Vorhaben, die sowohl marktwirtschaftliches Potenzial in Emerging Markets erkennen als auch einen klaren entwicklungspolitischen Mehrwert schaffen. Die Teilnehmenden werden dabei unterstützt, ihre Geschäftsmodelle an lokale Gegebenheiten anzupassen, Entwicklungsziele zu integrieren und realistische Umsetzungsschritte für mögliche ADA-Wirtschaftspartnerschaften zu definieren.

Durch die Kombination aus fachlicher Expertise, interaktivem Austausch und praktischer Unterstützung schafft der Workshop einen klaren Mehrwert für alle, die ihre Ideen in Richtung einer ko-finanzierten Wirtschaftspartnerschaft professionell weiterentwickeln möchten.