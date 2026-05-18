corporAID Multilogue – Business with Impact in Emerging Markets

Emerging Markets gewinnen zunehmend an strategischer Bedeutung für Unternehmen – sowohl im Kontext von Markterschließung und Lieferketten-Diversifizierung als auch im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung. Gleichzeitig sind diese Märkte durch komplexe Rahmenbedingungen geprägt, die neue Formen des unternehmerischen Handelns und der Zusammenarbeit erfordern.
Vor diesem Hintergrund bringt das Multilogue Perspektiven aus Wirtschaft, Wissenschaft und Entwicklungszusammenarbeit zusammen. Ziel ist es, ein vertieftes Verständnis für Erfolgsfaktoren zu schaffen, konkrete Praxiserfahrungen sichtbar zu machen und gemeinsam Ansätze zu diskutieren, wie wirtschaftlicher Erfolg und Entwicklungswirkung nachhaltig miteinander verbunden werden können.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Management Center Innsbruck (MCI) statt.
Weitere Details zur Veranstaltung folgen.
Speaker
- Antonella Mei-Pochtler: Mitinitiatorin des Kofi Annan Award mit Fokus auf die Vernetzung afrikanischer Startups mit europäischen Partnern
- Ulrich Hess: Team Leiter ICAMA, Innovative Capital Mobilization in Africa, ein GIZ Programm
- Doreen Zaki: Member of the Board Insight Hub Africa, Corporate Finance Advisor bei Stadia Capital (Nairobi)
- Martin Fleischer: Leiter Master Studiengang International Banking and Finance FH bfi Wien, Impact Investor, Financial & Strategic Advisor
Ablauf
16:30 Begrüßung & Einordnung
- Sabine Gaber (Vorstand OeEB)
- Daniela Ortiz (ICEP)
16:40 Impulse
- Antonella Mei-Pochtler
- Ulrich Hess
- Doreen Zaki
- Martin Fleischer
17:10 Moderierte Diskussion inklusive Fragen aus dem Publikum
18:10 Wrap-up & zentrale Takeaways
18:30 Ausklang