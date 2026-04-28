corporAID Multilogue – Startup-Förderung in Emerging Markets: Erfahrungen, Wirkungen und Lernperspektiven

Die Förderung von Startups hat sich in den letzten Jahren zu einem zentralen Ansatz an der Schnittstelle von Wirtschaft und Entwicklung entwickelt. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung weniger durch einzelne Projekte als durch funktionierende Märkte, produktive Unternehmen und innovationsfähige Ökosysteme getragen wird.

Startups spielen in diesem Kontext eine wichtige Rolle als Treiber von Innovation, Beschäftigung und Marktentwicklung – insbesondere in Bereichen, in denen bestehende Strukturen unzureichend funktionieren. Europäische Akteure haben daher unterschiedliche Ansätze entwickelt, um Startup-Ökosysteme in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen – von systemischer Ökosystemförderung über gezielte Finanzierungsinstrumente bis hin zu Formaten, die Vernetzung und internationale Kooperation ermöglichen. Diese Erfahrungen liefern wichtige Erkenntnisse darüber, welche Instrumente unter welchen Bedingungen wirksam sind und wo weiterhin strukturelle Lücken bestehen.

Während der Veranstaltung wird die Förderung von Startups aus einer integrierten Perspektive von Wirtschaft und Entwicklung diskutiert und zentrale Hebel für wirksame Zusammenarbeit zu identifiziert.

Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere:

die Rolle unterschiedlicher Akteure im Startup-Ökosystem (öffentliche Hand, Unternehmen, Investoren, Intermediäre),

die Wirksamkeit von Instrumenten entlang der Startup-Phasen,

sowie die Frage, wie Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen – von Finanzierung bis Marktintegration – besser aufeinander abgestimmt werden können.

Weitere Informationen zur Agenda folgen.