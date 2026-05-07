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Veranstaltungsreihe: Resilienz in der globalen Lieferkette – Von Due Diligence zu wirksamer Steuerung – Teil 2: Interaktiver Workshop

In Kooperation mit respACT Die Veranstaltungsreihe geht der Frage nach, wie Due Diligence von einer vorwiegend dokumentations- und compliancegetriebenen Anforderung zu einem Instrument wirksamer Lieferkettensteuerung werden kann.
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Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, Lieferketten zugleich resilienter, verantwortungsvoller und regulatorisch anschlussfähig zu gestalten. Gerade in Lieferbeziehungen mit Schwellen- und Entwicklungsländern sind soziale und ökologische Risiken häufig eng mit Beschaffungsmodellen, Preisdruck, Produktionsbedingungen und lokalen Rahmenbedingungen verknüpft. Neue regulatorische Anforderungen erhöhen den Handlungsdruck zusätzlich. 

Die Praxis zeigt jedoch, dass Audit- und Kontrollmechanismen zwar Transparenz schaffen, aber oft nicht ausreichen, um Ursachen von Risiken wirksam zu adressieren. Resiliente Lieferketten entstehen dort, wo Risiken nicht nur dokumentiert, sondern frühzeitig erkannt, aktiv gesteuert und gezielt reduziert werden. 

Die Veranstaltungsreihe geht daher der Frage nach, wie Due Diligence von einer vorwiegend dokumentations- und compliancegetriebenen Anforderung zu einem Instrument wirksamer Lieferkettensteuerung werden kann. Im Mittelpunkt stehen praktische Fragen: 

  • Wie lassen sich soziale und ökologische Risiken frühzeitig erkennen und besser in Beschaffungsentscheidungen einbeziehen? 
  • Wo stoßen Audits und Kontrollmechanismen in der Praxis an Grenzen? 
  • Wie können Verantwortlichkeiten, Anreizsysteme und Partnerschaften so gestaltet werden, dass Risiken nicht nur erfasst, sondern tatsächlich reduziert werden? 
  • Wie lässt sich Due Diligence so in Einkauf, Lieferantenmanagement und Wertschöpfungsprozesse integrieren, dass daraus resilientere und belastbarere Lieferketten entstehen? 

In Teil 2 der Veranstaltungsreihe vertiefen die Teilnehmenden die Inhalte anhand konkreter Praxisfragen, diskutieren Herausforderungen aus ihrem Unternehmensalltag und erarbeiten mögliche Lösungsansätze für die eigene Unternehmenspraxis. 

Ablauf

09:30 Begrüßung und Recap des Webinars 

09:40 Vorstellung Gruppenarbeit 

09:45 Impulse der Tischhosts 

10:00 interaktive Gruppenarbeit 

11:30 Präsentation der Ergebnisse im Plenum + Diskussion 

12:00 Fingerfood und Ausklang 

Anmeldung

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