Veranstaltungsreihe: Resilienz in der globalen Lieferkette – Von Due Diligence zu wirksamer Steuerung

Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, Lieferketten zugleich resilienter, verantwortungsvoller und regulatorisch anschlussfähig zu gestalten. Gerade in Lieferbeziehungen mit Schwellen- und Entwicklungsländern sind soziale und ökologische Risiken häufig eng mit Beschaffungsmodellen, Preisdruck, Produktionsbedingungen und lokalen Rahmenbedingungen verknüpft. Neue regulatorische Anforderungen erhöhen den Handlungsdruck zusätzlich.

Die Praxis zeigt jedoch, dass Audit- und Kontrollmechanismen zwar Transparenz schaffen, aber oft nicht ausreichen, um Ursachen von Risiken wirksam zu adressieren. Resiliente Lieferketten entstehen dort, wo Risiken nicht nur dokumentiert, sondern frühzeitig erkannt, aktiv gesteuert und gezielt reduziert werden.

Die Veranstaltungsreihe geht daher der Frage nach, wie Due Diligence von einer vorwiegend dokumentations- und compliancegetriebenen Anforderung zu einem Instrument wirksamer Lieferkettensteuerung werden kann. Im Mittelpunkt stehen praktische Fragen:

Wie lassen sich soziale und ökologische Risiken frühzeitig erkennen und besser in Beschaffungsentscheidungen einbeziehen?

Wo stoßen Audits und Kontrollmechanismen in der Praxis an Grenzen?

Wie können Verantwortlichkeiten, Anreizsysteme und Partnerschaften so gestaltet werden, dass Risiken nicht nur erfasst, sondern tatsächlich reduziert werden?

Wie lässt sich Due Diligence so in Einkauf, Lieferantenmanagement und Wertschöpfungsprozesse integrieren, dass daraus resilientere und belastbarere Lieferketten entstehen?

Die Veranstaltungsreihe besteht aus zwei Veranstaltungen, die auch unabhängig voneinander besucht werden können.