corporAID Multilogue – Eine Afrikastrategie für Österreich: Perspektiven aus Wirtschaft und Entwicklung

Der corporAID Multilogue „Eine Afrikastrategie für Österreich: Perspektiven aus Wirtschaft und Entwicklung" bietet einen strukturierten Dialograum für Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Unternehmen, Entwicklungszusammenarbeit und Wissenschaft. Ziel der Veranstaltung ist es, zentrale strategische Fragen zur Ausrichtung einer österreichischen Afrikastrategie zu diskutieren und unterschiedliche Perspektiven an der Schnittstelle von Außenwirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit zusammenzuführen. In Kooperation mit Aussenwirtschaft Austria

Der corporAID Multilogue „Eine Afrikastrategie für Österreich: Perspektiven aus Wirtschaft und Entwicklung“ bietet einen strukturierten Dialograum für ausgewählte Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Unternehmen, Entwicklungszusammenarbeit und Wissenschaft. Ziel der Veranstaltung ist es, zentrale strategische Fragen zur Ausrichtung einer österreichischen Afrikastrategie zu diskutieren und unterschiedliche Perspektiven an der Schnittstelle von Außenwirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit zusammenzuführen. 

Erwartungen, Herausforderungen und Rahmenbedingungen für österreichische Unternehmen beim Engagement in afrikanischen Märkten werden gezielt thematisiert sowie mögliche Barrieren, Erfolgsfaktoren und wirksame Kooperationsmodelle identifiziert. Die darüberliegenden Leitfragen sind: Welche strategischen Schwerpunkte sollte Österreich in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern setzen? Wo liegen realistische Hebel, aber auch strukturelle Grenzen einer nationalen Afrikastrategie?  

Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an Vertreterinnen und Vertretern von Ministerien und öffentlichen Institutionen, der Entwicklungszusammenarbeit, der Außenwirtschaftsförderung, an Führungskräfte und Strategie- bzw. Nachhaltigkeitsverantwortliche österreichischer Unternehmen sowie an ausgewählte Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis. 

Ablauf

10:00 Begrüßung und Zielsetzung  

10:10 Impuls aus der Politik
Gesandter Stefan Scholz, BMEIA, angefragt

10:25 Wirtschaftlicher Input
Prof. Christof Miska, Competence Center for Emerging Markets, WU Wien

10:40 Breakout Session I: Institutionelle Perspektive 
Welche politischen, institutionellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflussen unternehmerisches Engagement? Welche Instrumente an der Schnittstelle von Außenwirtschaftsförderung und Entwicklungszusammenarbeit gelten als besonders wirksam? 

Breakout Session II: Unternehmerische Perspektive
Wie können unterschiedliche Akteurslogiken besser aufeinander abgestimmt werden, um langfristige, partnerschaftliche Wirtschaftsbeziehungen zu fördern? 

11:45 Plenum und Conclusio 

12:30 Networking & Austausch

