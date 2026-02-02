In Kooperation mit Aussenwirtschaft Austria

Der corporAID Multilogue „Eine Afrikastrategie für Österreich: Perspektiven aus Wirtschaft und Entwicklung“ bietet einen strukturierten Dialograum für ausgewählte Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Unternehmen, Entwicklungszusammenarbeit und Wissenschaft. Ziel der Veranstaltung ist es, zentrale strategische Fragen zur Ausrichtung einer österreichischen Afrikastrategie zu diskutieren und unterschiedliche Perspektiven an der Schnittstelle von Außenwirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit zusammenzuführen.

Erwartungen, Herausforderungen und Rahmenbedingungen für österreichische Unternehmen beim Engagement in afrikanischen Märkten werden gezielt thematisiert sowie mögliche Barrieren, Erfolgsfaktoren und wirksame Kooperationsmodelle identifiziert. Die darüberliegenden Leitfragen sind: Welche strategischen Schwerpunkte sollte Österreich in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern setzen? Wo liegen realistische Hebel, aber auch strukturelle Grenzen einer nationalen Afrikastrategie?