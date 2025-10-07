Sektorkooperationen: Märkte gemeinsam entwickeln

Warum Sektorkooperationen wichtig sind

Schwellen- und Entwicklungsländer zählen zu den dynamischsten Wachstumsregionen der Welt. Ihr steigender Bedarf an Infrastruktur, sauberem Wasser, Energie und klimafreundlichen Technologien eröffnet neue Märkte und trägt zur Erreichung globaler Nachhaltigkeitsziele bei.

Einzelne Unternehmen stoßen hier oft an Grenzen: fehlende Kontakte, hohe Anfangsinvestitionen und notwendige Anpassungen der Geschäftsmodelle an lokale Bedingungen. Cluster und Sektorkooperationen überwinden diese Hürden, indem sie Kompetenzen und Ressourcen verschiedener Akteure bündeln und einen systemischen Ansatz für den Aufbau neuer Märkte ermöglichen.