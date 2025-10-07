Importförderung: neue Chancen in globalen Lieferketten nutzen

Warum Importförderung wichtig ist

Globale Lieferketten sind ein Schlüssel für wirtschaftliche Entwicklung und Teilhabe. Doch der Markteintritt in die EU ist für viele Produzenten in Afrika, Asien oder Lateinamerika ein weiter Weg. Unterschiedliche Qualitätsstandards, fehlende Zertifi zierungen oder geringe Sichtbarkeit auf den großen Messen sind hohe Hürden.

Importförderprogramme wirken als Brückenbauer: Sie machen exportfähige Unternehmen in Partnerländern sichtbar, bereiten sie auf die Anforderungen des europäischen Marktes vor und unterstützen europäische Unternehmen bei der Suche nach neuen Lieferpartnern.

Für Unternehmen in Europa wird die Diversifi zierung ihrer Lieferketten immer wichtiger – aus Gründen der Resilienz, Nachhaltigkeit und Compliance. Importförderung eröff net hier konkrete und geprüfte Zugänge.