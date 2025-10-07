Frugale Innovation – erschwingliche Lösungen für wachsende Märkte

Was frugale Innovation bedeutet

Mit dem Anstieg der globalen Mittelschicht wächst die Nachfrage nach praktischen und bezahlbaren Produkten und Dienstleistungen. In den vergangenen Jahren sind allein in den größten Schwellenländern rund 100 Millionen Haushalte in den mittleren Einkommensbereich aufgestiegen.

Österreichische Unternehmen adressieren mit ihren hochtechnischen Produkten bislang vor allem die obere Einkommensschicht dieser Länder. Das breite Mittelfeld bleibt weitgehend unerschlossen. Dabei liegt gerade hier enormes Potenzial für Produkte, die sich durch „erschwingliche Exzellenz“ auszeichnen: robuste, nutzerorientierte Lösungen, die kostengünstig bereitgestellt und betrieben werden können.

Frugale Innovationen stellen den Nutzen vor Technologie. Sie richten sich nach lokalen Anforderungen, vermeiden Übertechnisierung und setzen auf einfache, ressourcenschonende Wertschöpfungsketten. Damit leisten sie auch einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung.