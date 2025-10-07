Berufsbildung: Fachkräfte ausbilden – Zukunftsmärkte gestalten

Rahmenbedingungen und Handlungsebenen

Unternehmen können beim Aufbau beruflicher Bildung in Schwellen- und Entwicklungsländern einen wichtigen Beitrag leisten – allein schaff en sie es jedoch selten, systemische Veränderungen herbeizuführen. Die Erfahrung zeigt, dass sich europäische Modelle wie das duale Ausbildungssystem nicht eins zu eins übertragen lassen. Jedes Land hat seine eigenen Rahmenbedingungen, Bildungstraditionen und institutionellen Strukturen.

Erfolgreiche Initiativen setzen daher auf Partnerschaft und Anpassung: Sie entstehen im Zusammenspiel von Unternehmen, lokalen Bildungsinstitutionen, Berufsverbänden, Behörden und internationalen Entwicklungsorganisationen. Diese Multi-Stakeholder Kooperation sorgt dafür, dass Ausbildungsangebote nicht isolierte Insellösungen bleiben, sondern langfristig in das nationale Bildungssystem und die Wirtschaft integriert werden. Staatliche Akteure spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie schaff en mit klaren rechtlichen und administrativen Vorgaben, finanziellen Anreizen und förderlichen politischen Rahmenbedingungen ein Umfeld, in dem sich Unternehmen engagieren können. Wo Gesetze angepasst und Budgets bereitgestellt werden, entstehen stabile Berufsbildungsstrukturen, die über einzelne Projekte hinaus Bestand haben.

Für Unternehmen gilt: Der Schlüssel zum Erfolg liegt in Kooperation und lokaler Verankerung. Wer Ausbildungsprogramme gemeinsam mit lokalen Schulen, Behörden und Partnern aus der Entwicklungszusammenarbeit gestaltet, investiert nicht nur in Fachkräfte für das eigene Geschäft, sondern trägt zu einer breiteren wirtschaftlichen Entwicklung und einer resilienteren Gesellschaft bei. Solche Partnerschaften erfordern Zeit und Ressourcen, bieten jedoch große Vorteile: Sie senken Risiken, erleichtern die Rekrutierung und Bindung qualifizierter Mitarbeitender und schaff en Vertrauen bei lokalen Stakeholdern.