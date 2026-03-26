Indonesien: Der Boom der 17.000 Inseln

Vom Exporteur zum Produzenten

Indonesien verfügt über reiche Rohstoffvorkommen, darunter Kohle und Palmöl. Der Sprung vom Entwicklungs- zum aufstrebenden Schwellenland gelang auch deshalb, weil Rohstoffe zunehmend im Land verarbeitet werden. Ein Beispiel ist Nickel – ein zentraler Bestandteil von Batterien für Elektroautos. Indonesien ist der weltweit größte Förderer.

Lange wurde Nickel vor allem nach China exportiert. Nachdem die Regierung 2020 ein Exportverbot verhängt hatte, begannen chinesische Unternehmen, Raffinerien direkt im Land zu errichten. So blieb mehr Wertschöpfung im Inland – und Indonesien positioniert sich nun als wichtiger Standort für Batterien und Elektrofahrzeuge.

Der Ausbau dieser Industrie sowie große Infrastrukturprojekte werden durch hohe ausländische Direktinvestitionen ermöglicht. Sie erreichten 2025 rund 45 Milliarden Euro und stammen mit großem Vorsprung aus Singapur, gefolgt von China. Trotz der engen wirtschaftlichen Verflechtungen mit China kooperiert Indonesien militärisch mit den USA. Das Land ist geostrategisch von großer Relevanz, grenzt es doch an die Straße von Malakka, einem Nadelöhr, durch das geschätzt 30 Prozent des internationalen Seehandels passieren.

Auch die EU will ihre Präsenz in dem Markt mit rund 282 Millionen Einwohnern ausbauen. Vergangenes Jahr hat sie sich mit Indonesien auf ein Freihandelsabkommen geeinigt, das Anfang 2027 in Kraft treten soll. Bis zu 98 Prozent aller Waren werden dann zollfrei gehandelt. „Das birgt große Chancen für die EU und natürlich auch für Österreich“, sagt Nemeti. Mit wachsendem Wohlstand steigt auch die Nachfrage nach höherwertigen Konsumgütern.

Österreich exportiert derzeit aber vor allem Investitionsgüter nach Indonesien, die Hälfte davon Maschinen, gefolgt von Prüf- und Messinstrumenten und pharmazeutischen Erzeugnissen. Der Gesamtwert der österreichischen Exporte in den Inselstaat lag zuletzt bei 287 Millionen Euro. Das ist bisher nicht mehr als in andere Staaten der Region wie Thailand oder Malaysia – obwohl diese weit weniger Einwohner haben. Zu den wichtigsten Importgütern aus Indonesien zählen Schuhe, Bekleidung, elektrische Maschinen und Rohstoffe wie Zinn und Palmöl. Insgesamt erzielte Indonesien einen Handelsüberschuss von 105 Millionen Euro.