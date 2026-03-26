„Afrika braucht wirtschaftliche Transformation, keine Doppelmoral“

Lopes: Wir sehen eine strukturelle Fragilität, die Hilfsgelder eine lange Zeit überdeckt haben. Viele afrikanische Länder hatten sich nicht nur bei humanitären Programmen, sondern auch bei zentralen öffentlichen Dienstleistungen an externe Finanzierung gewöhnt. Als diese Mittel reduziert wurden, wurde deutlich, dass Entwicklungszusammenarbeit zu stark auf kurzfristige Projekte ausgerichtet war, statt eine langfristige strukturelle Transformation zu unterstützen. Doch es gibt auch ein tiefer liegendes Problem. Das Modell der Entwicklungszusammenarbeit war häufig paternalistisch und risikoscheu. Es konzentrierte sich eher auf Armutsverwaltung als auf wirtschaftliche Transformation. Es legte mehr Wert auf Compliance und Berichterstattung als auf produktive Kapazitäten. Und es schuf mitunter parallele Systeme, die staatliche Institutionen schwächten, statt sie zu stärken.

Der Rückzug von US-AID und Budgetkürzungen anderer traditioneller Geber haben in vielen afrikanischen Ländern große Lücken hinterlassen. Hat dieser Rückzug Schwächen in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit offengelegt?

Lopes: Ja. Der durch den Geberrückzug ausgelöste Schock zwang afrikanische Regierungen und regionale Institutionen, unbequemen Realitäten ins Auge zu sehen. Mittlerweile liegt ein stärkerer Fokus auf der Mobilisierung heimischer Ressourcen, auf Fiskalreformen und darauf, die Abhängigkeit von volatilen externen Finanzströmen zu verringern. Zudem herrscht nun ein stärkeres Bewusstsein, dass Afrika sich dringend stärker industrialisieren und seine regionale Integration vorantreiben muss. Gleichzeitig wächst in Afrika die Ermüdung gegenüber dem moralisierenden Ton, der Hilfsbeziehungen oft begleitet hat. Jüngste globale Ereignisse haben eine Doppelmoral offengelegt – bei der Anwendung demokratischer Prinzipien, bei den Reaktionen auf geopolitische Konflikte und bei der Priorisierung humanitärer Krisen. Afrikanische Akteure beobachten das genau und wollen künftig stärker ihre Interessen behaupten.

Hat das zu einem Umdenken unter afrikanischen Akteuren geführt?

Welche Rolle spielen hier Akteure wie Indien oder China? Inwieweit hat der Rückzug westlicher Partner ein Fenster für sie geöffnet, um stärkeren Einfluss zu gewinnen?

Lopes: China, Indien, die Türkei oder auch die Golfstaaten haben ihre Präsenz ausgebaut. Diese Akteure engagieren sich aber vor allem über Handel, Infrastruktur und Investitionen – nicht über die klassische Hilfsarchitektur. Das verändert die Position Afrikas grundlegend: In einer multipolaren Welt haben afrikanische Länder mehr Optionen. Das führt nicht automatisch zu besseren Ergebnissen, schafft jedoch Raum für strategische Entscheidungen.