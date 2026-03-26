Sozialunternehmen: Ein Snack für bessere Ernährung 

Lücke im Ernährungsbereich

Rappenecker betont aber, dass es ihm und seinem kenianischen Team um mehr als guten Geschmack gehe. „Der Kern unserer Arbeit ist der Kampf gegen Mangelernährung“, sagt er. Denn die Mandazis von TenX sind angereichert, ein 45 Gramm Stück deckt 25 Prozent des Tagesbedarfs an den Vitaminen B12, D und E und an wichtigen Nährstoffen wie Zink, Eisen oder Calcium ab. Auch das war für Fleischer ein Grund zu investieren: „Ich habe ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell gesucht, das zugleich einen gesellschaftlichen Impact erzielt.“

Dabei ahnte Rappenecker, als er vor vier Jahren nach Kenia kam, noch nicht, dass er einmal Mandazis produzieren würde. Der heute 34-Jährige und Absolvent einer Managementausbildung wusste nur eines: Er wollte ein Sozialunternehmen im Food-Bereich aufbauen. Seine berufliche Laufbahn hatte er schon lange dem Ernährungsbereich gewidmet und unter anderem für das Food Innovation Camp in Hamburg gearbeitet. In Kenia fiel ihm bald etwas auf: „Für viele Herausforderungen im Agrarbereich gibt es bereits Lösungen. Ich bin jedoch keinem nachhaltigen, marktbasierten und skalierbaren Modell begegnet, das Mangelernährung adressiert. Bei so einem grundlegenden Problem ist das eine riesige Lücke!“

Rappenecker suchte nach einer Speise, die tief im Alltag der Menschen verankert ist. Schnell fiel die Wahl auf Mandazis. Millionen Kenianer essen die Teigtaschen täglich – zum Frühstück, als Snack zum Tee oder Kaffee oder auch als Jause am Arbeitsplatz oder in der Schule. Verkauft werden sie an unzähligen Kiosken und Straßenküchen und sind mit rund zehn kenianischen Schillingen – umgerechnet sieben Eurocent – für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich.