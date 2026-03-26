An der Atlantikküste östlich von Lagos ragen gewaltige Portalkräne in den Himmel. Vollautomatisiert heben sie Frachtcontainer von den Schiffen, während Lastwagen über frisch asphaltierte Zufahrtsstraßen zu den Ladestationen rollen. Der Lekki-Tiefseehafen ist eines der größten Infrastrukturprojekte Afrikas der vergangenen Jahre. Entwickelt und errichtet wurde er unter anderem von der China Harbour Engineering Company sowie von der aus Indien stammenden, in Singapur ansässigen Tolaram Group. Das Projekt kostete rund 1,5 Milliarden US-Dollar und ist seit 2023 in Betrieb. Pro Jahr können hier 2,7 Millionen Container abgefertigt werden.

Es ist nicht das einzige Großbauprojekt in und um Nigerias Wirtschaftsmetropole mit 25 Millionen Einwohnern. Entlang der Lagune von Lagos entstehen derzeit zehntausende Wohnungen, und am internationalen Flughafen errichten chinesische Baukonzerne für rund 500 Millionen US-Dollar einen neuen Terminal. Lagos befindet sich im Umbau – und steht exemplarisch für ein Afrika im Wandel. Neue Infrastruktur, eine wachsende Mittelschicht, neue Öl- und Gasfunde, Vorkommen seltener Erden sowie neu entstehende Märkte ­­‑ ­etwa für erneuerbare Energie ‑ machen den Kontinent wirtschaftlich zusehends attraktiv. Zugleich wird Afrika immer stärker zum Schauplatz globaler Konkurrenz: China, Indien und die Golfstaaten investieren ebenso wie westliche Länder, um sich Rohstoffe, neue Absatzmärkte und Einfluss zu sichern.

Mit zuletzt rund vier Prozent Wirtschaftswachstum lag Subsahara-Afrika über dem globalen Durchschnitt. Doch sind die Entwicklungsdynamiken, Rahmenbedingungen und wirtschaftlichen Perspektiven der einzelnen Länder sehr unterschiedlich. Gleichzeitig ist selbst in aufstrebenden Ländern das Ausgangsniveau niedrig: Das BIP des 240-Millionen-Einwohnerlandes Nigeria lag laut Internationalem Währungsfonds im Jahr 2024 bei 252 Milliarden Dollar – Österreich erreichte 482 Milliarden Dollar.