Teufelberger: Eine Seillänge voraus

Wer beim Thema Seile keine Fantasie entwickelt, muss nur Florian Teufelberger zuhören. Der CEO des traditionsreichen Seilherstellers aus Wels – das Familienunternehmen wird bereits in siebter Generation geführt – versteht es, den vielseitigen Nutzen seiner Produkte mit Leidenschaft zu vermitteln. So lässt er etwa wissen: „Seit 30.000 Jahren verwendet die Menschheit Seile. Es erschließt sich mir nicht, wie man das All ohne Seile erobern will.“ Tatsächlich arbeitet sein Konzern seit einigen Jahren an Prototypen für Anwendungen im Weltraum, etwa Verstärkungen für Weltraumzelte. „Vor zehn Jahren hat man mich dafür noch als Spinner belächelt. Aber wenn Elon Musk nächstes Jahr den Optimus-Roboter auf den Mars schickt, dann wäre ich gerne mit irgendeinem Schnürdel in dem Schiff dabei“, erklärt er mit Begeisterung. Erste Kontakte zur Raumfahrtindustrie bestehen bereits: „Noch nicht direkt zu SpaceX, aber zu deren Zulieferern.“

Der Fokus liegt dennoch klar auf dem Kerngeschäft. „Wir arbeiten mit drei Technologieplattformen: Faserseil, Stahlseil und Kunststoffextrusion – organisiert in 13 Business Units, die jeweils auf besondere Kundenanwendungen ausgerichtet sind“, so Teufelberger. Im Stahlseilbereich deckt das Unternehmen Anwendungen von Seilbahnen und Bergbau über die Stahl- und Forstindustrie bis hin zu speziellen Hochleistungsseilen ab. Im Faserseilgeschäft reicht die Bandbreite von der Landwirtschaft und Industrie über Kletterseile bis zu Spezialseilen für Militär, Fahrzeuge und Schifffahrt. Weltweit führend ist man im Bereich Rettungs- und Sicherheitsseile.

„Meine Aufgabe ist es nun, dafür zu sorgen, dass wir im globalen Wettbewerb bestehen können“, sagt der CEO. Als er 2001 in das Unternehmen einstieg, war der Blick noch stark auf den heimischen Markt gerichtet. Damals erwirtschaftete Teufelberger noch 27 Prozent seines Umsatzes in Österreich, 63 Prozent im übrigen Europa und 10 Prozent im Rest der Welt. Heute, im Jahr 2024, entfallen nur noch sieben Prozent auf Österreich und 60 auf sonstige europäische Märkte. Deutlich gewachsen ist Nordamerika mit 22 Prozent des Umsatzes, während der Rest der Welt nun elf Prozent ausmacht – aber immer wichtiger wird.