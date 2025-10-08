Momentum für Nepals Hausbau

Vom Jung- zum Sozialunternehmer

Der heute 43 Jahre alte Schwede gründete schon als Gymnasiast mit einem Freund ein kleines Softwareunternehmen, nach der Matura 2001 brach er dann in das Himalayaland auf, um, wie er sagt, „die Welt kennenzulernen und neue Perspektiven zu gewinnen“. Die gravierenden Nöte und Missstände in dem landschaftlich prachtvollen und kulturell reichen Land – Armut, Analphabetismus, Müllberge, schwindende Wälder und Luftverschmutzung – reizten seinen Unternehmergeist. Bereits 2002 gründete er ein Papierrecyclingunternehmen, um Müll zu verarbeiten und Jobs zu schaffen, 2010 eine Brikett-Produktion, um der Abholzung entgegenzuwirken. Mit dem Fair Enterprise Network, das er 2002 in Schweden ins Leben rief, unterstützt er seine Sozialunternehmen mit Kommunikationsdiensten und Nachhaltigkeitsberatung.

Nach dem Erdbeben von 2015, das 800.000 Häuser zerstörte, machte es sich Söderberg zur Aufgabe, eine Bauweise zu etablieren, die auch den ärmsten Familien ein sicheres und attraktives Zuhause ermöglicht. Dies war der Start für Build up Nepal. Er holte das Know-how für nicht gebrannte Ziegel ins Land, entwickelte Pressen in mehreren Varianten und begann, Kleinstunternehmer auszubilden. Heute produzieren 200 Unternehmen in Nepal feste Ziegel aus Sand oder Steinstaub und Zement – deutlich umweltfreundlicher als die traditionellen Ziegelöfen, die als eine Hauptquelle der Luftverschmutzung des Landes gelten, und kostengünstiger.

Bisher wurden 11.000 Häuser in der neuen Bauweise errichtet. Auch Schulen und Amtsgebäude setzen auf diese Technik. „Wir haben ein Modell gefunden, das funktioniert und skalierbar ist“, so Söderberg.