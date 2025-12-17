Mehr Tempo, mehr Schienen

Zutritt zu neuen Märkten

Großprojekte finden sich vor allem im Maghreb ‑ in Marokko, Algerien, Tunesien und Ägypten. Marokko betreibt seit 2018 die erste Hochgeschwindigkeitsstrecke des Kontinents zwischen Tanger und Casablanca und plant für die Fußball-WM 2030 deren Weiterführung nach Marrakesch. Parallel dazu realisiert Ägypten gemeinsam mit Siemens Mobility ein mehr als 2.000 Kilometer langes elektrisches Hochgeschwindigkeitsnetz, das Städte und Industriegebiete verbindet. Auch Algerien und Tunesien investieren in Modernisierung, Hafenanbindungen und regionale Netze. In Algerien soll die Transsahara-Strecke den wenig erschlossenen, aber sehr rohstoffreichen Süden mit dem Norden des Landes verbinden.

Das Salzburger Unternehmen Fleischmann Vermessung arbeitet seit den 1970er-Jahren in Algerien. „Im Rahmen eines Entwicklungskredits war eine kurze Bahnstrecke in Algier geplant, für die wir Vermessung und Planung ausführten“, sagt Gernot Fleischmann, Firmenchef in dritter Generation. Heute betreibt das Unternehmen zwei lokale Tochterfirmen mit überwiegend algerischem Personal. Freilich gebe es Herausforderungen, doch das Potenzial sei enorm: „Hier wird sich in den nächsten Jahren irrsinnig viel tun. Der Kontinent ist reich an Ressourcen und Manpower und stellt für österreichische Firmen einen immensen Markt dar.“

Südlich der Sahara entstehen hingegen völlig neue Schienensysteme – weniger für den Personenverkehr, sondern als strategische Güterkorridore. „Moderne Schienennetze verbessern die Konnektivität, senken Transportkosten und fördern den regionalen Handel“, betont Josef Doppelbauer, ehemaliger Direktor der Europäischen Bahnagentur.

Die bestehenden kolonialen Netze basieren überwiegend auf Kapspur (1.067 mm) oder Meterspur. Neue Hauptstrecken hingegen entstehen fast ausschließlich in Normalspur (1.435 mm) – ein technologischer Bruch mit politischer Dimension: Normalspur erlaubt schnellere Züge, größere Achslasten und die Verwendung international standardisierter Komponenten. Gleichzeitig führt der Mix aus Spurweiten zu neuen logistischen Schnittstellen, die aufwendige Übergangslösungen erfordern.

Zu den wichtigsten aktuellen Projekten zählen der Lobito–Dar es Salaam-Korridor, der Rohstoffe aus Angola, Sambia und dem Kongo schneller zu den Häfen bringen soll, sowie die Tanzania–Burundi Standard Gauge Railway, die erste große elektrifizierte Regionalstrecke Ostafrikas. Südafrika wiederum erneuert seine stark belasteten Transnet-Güterstrecken. Auch hier zeigt sich: Es geht längst nicht mehr nur um Rohstoffexporte, sondern zunehmend um die Anbindung neuer Industriecluster, Logistikzentren und urbaner Ballungsräume.