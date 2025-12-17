Globaler Onlineboom als Chance

Das Weihnachtsgeschäft ist voll im Gange, die umsatzstärksten Monate des Jahres für E-Commerce sind November und Dezember. Damit rücken auch die stark expandierenden chinesischen Plattformen Temu, Shein und Alibaba verstärkt in den Fokus – sowohl wegen ihres rasanten Wachstums als auch aufgrund zunehmender Kritik.

Mitte November beschlossen die EU-Finanzminister in Brüssel, die umstrittene 150-Euro-Zollfreigrenze deutlich früher abzuschaffen als geplant: Statt 2028 soll sie bereits Anfang 2026 fallen – mit einer Übergangslösung, die die Kommission nun ausarbeiten soll. Die Entscheidung verdeutlicht, wie stark der politische Druck mittlerweile ist, da europäische Händler gegenüber den dominierenden chinesischen Plattformen zunehmend ins Hintertreffen geraten.

Das verdeutlichen aktuelle Zahlen: 91 Prozent aller E-Commerce-Importe mit einem Wert von bis zu 150 Euro kamen 2024 laut Angaben der EU-Kommission aus China. Das Volumen hat sich seit 2023 mehr als verdoppelt – von 1,9 Milliarden auf 4,2 Milliarden Sendungen. Insgesamt wurden im Vorjahr rund 4,6 Milliarden Päckchen in die EU importiert. Das entspricht rund zwölf Millionen täglich. Dabei umgehen außereuropäische Händler oft Abgaben – konkret die Einfuhrumsatzsteuer sowie reguläre Zolltarife und Ausgleichszölle –, indem sie Waren zu niedrig deklarieren oder in Kleinstpakete aufsplitten. Laut Handelsverband entsteht dadurch ein Schaden von 5,4 Milliarden Euro.

Welche Auswirkungen die neue EU-Regelung auf Temu und Co. haben wird, ist bislang unklar. Fakt ist jedoch, dass chinesische E-Commerce-Giganten inzwischen fast zwei Drittel des weltweiten Onlinehandelsvolumens kontrollieren und mit astronomischen Zahlen aufwarten. 2024 verzeichneten sie rund 1.900 Milliarden US-Dollar Umsatz und bedienten über 900 Millionen Online-Shopper. In China wird bereits fast ein Drittel des gesamten Einzelhandelsumsatzes online erzielt, während der EU-Durchschnitt bei weniger, nämlich bei rund 18 Prozent, liegt. In Österreich beträgt der Online-Anteil sogar nur etwa 14 Prozent. Auch in den Wachstumsraten zeigen sich Unterschiede – die Asien-Pazifik-Region legt jährlich um 12 Prozent zu, doppelt so stark wie Europa mit rund 6 Prozent.