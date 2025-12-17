„Wir sind Risktaker“

Wie geht die OeEB mit Unsicherheit um?

Suhany: Durch sorgfältige Analyse der zu finanzierenden Unternehmen und eine Streuung der Risiken. Das erreichen wir durch Limitierungen. Kein Land, keine Branche und kein Kreditnehmer sollte im Portfolio zu stark vertreten sein. Das wirkungsvollste Instrument zur Risikoabsicherung bleibt aber die richtige Auswahl der Kunden und ihrer Geschäftsmodelle. Es gibt nicht nur Risiken, sondern auch enorme Chancen in unseren Märkten. Und großartige Unternehmer! Diese Konstellationen gilt es für uns zu identifizieren und die Unternehmer für eine Partnerschaft mit uns zu begeistern.