„Wir sind Risktaker“

Welche Rolle spielt Risiko in Ihrem Geschäft?
Suhany: Jede unserer Finanzierungen ist mit Risiken verbunden – das gehört originär dazu. Banken sind Risktaker: Das waren sie immer schon, man denke zum Beispiel an die Finanzierung der Eisenbahnen im 19. Jahrhundert. Entscheidend ist, Risiken bewerten und steuern zu können und sich deren Übernahme adäquat bezahlen zu lassen.
Was hat es mit Länderratings auf sich?
Suhany: Die Ratings reflektieren die Bewertung der Fähigkeit eines Landes, seine Schulden zu bedienen. Sie haben in der Regel einen signifikanten Einfluss auf die Bonität unserer Kunden, den privatwirtschaftlichen Unternehmen in diesen Ländern. In unseren Märkten sind die Ausfallwahrscheinlichkeiten, die sich im Rating widerspiegeln, grundsätzlich höher.
Wie geht die OeEB mit Unsicherheit um?
Suhany: Durch sorgfältige Analyse der zu finanzierenden Unternehmen und eine Streuung der Risiken. Das erreichen wir durch Limitierungen. Kein Land, keine Branche und kein Kreditnehmer sollte im Portfolio zu stark vertreten sein. Das wirkungsvollste Instrument zur Risikoabsicherung bleibt aber die richtige Auswahl der Kunden und ihrer Geschäftsmodelle. Es gibt nicht nur Risiken, sondern auch enorme Chancen in unseren Märkten. Und großartige Unternehmer! Diese Konstellationen gilt es für uns zu identifizieren und die Unternehmer für eine Partnerschaft mit uns zu begeistern.
Wie reagieren Sie, wenn ein Unternehmen dennoch ins Schleudern kommt?
Suhany: Wenn wir von einem Geschäftsmodell und unseren Partnern, insbesondere Eigentümern und Management, überzeugt sind, sind wir auch in schwierigen Phasen ein stabiler Anker. Auch weil wir wollen, dass die Entwicklungsfortschritte für die Menschen vor Ort nicht bei der ersten Krise wieder zunichtegemacht werden.