„Weltweit nah am Kunden“

Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Markt erschließen?

Windbichler: Zwei Faktoren sind entscheidend: die Marktgröße und konkrete Kundenaufträge. Wir wachsen immer mit Kunden und nicht rein opportunistisch. Grob gesagt: 80 Prozent sind kundengesteuert, 20 Prozent machen wir, weil wir auf einem Markt gerne präsent wären. Wir versuchen, mehrere Kunden zu bündeln und sagen dann: „Lasst uns dort einen Standort aufbauen.“ Typischerweise sind das global agierende Unternehmen. Wenn solche Kunden zusätzlichen Bedarf in Brasilien oder Südafrika haben, entsteht für uns ein Business Case.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit – etwa beim Thema Energie?

Windbichler: Eine sehr große. Viele unserer Kunden sind börsennotierte Unternehmen mit klaren ESG-Vorgaben. Die fragen als erstes: „Habt ihr grüne Energie?“ In manchen afrikanischen Ländern ist das schlicht schwer darzustellen, weil vieles mit Dieselaggregaten läuft. Wenn dein Strommix zu 90 Prozent aus Diesel besteht, gewinnst du kein Rennen mehr – zumindest nicht mit Kunden, die ihre CO₂-Bilanz jährlich verbessern müssen. Deshalb ist es oft besser, einen Standort in einem Land mit besserer Energieinfrastruktur zu nutzen und entfernte Märkte vorerst von dort aus zu bedienen – auch wenn das aus Netzwerksicht nicht ideal ist. Langfristig wäre es klüger, direkt in den Ländern zu sein, aber ohne halbwegs nachhaltige Energieversorgung ist das schwer.

Wie gehen Sie bei Anexia mit dem Thema erneuerbare Energie um?

Windbichler: Wir versuchen, unsere Rechenzentren so weit wie möglich mit eigener erneuerbarer Energie zu versorgen. In Österreich betreiben wir zwei Wasserkraftwerke in der Steiermark und einen PV-Park in Niederösterreich. Damit erzeugen wir etliche Gigawattstunden pro Jahr. Derzeit nutzen wir diesen Strom bilanziell etwa für unser Rechenzentrum in Wien. Wir arbeiten aber daran, die Kraftwerke physisch direkt mit unseren Rechenzentren zu verbinden. Darüber hinaus müssen wir zusätzliche grüne Energie zukaufen, je nach Bedarf und Standort.

Wo sehen Sie mit Ihrer Infrastruktur Ihren Beitrag zu den SDGs, den UN-Nachhaltigkeitszielen, und zu globaler Entwicklung?

Windbichler: Unser Geschäftsmodell hätte keine Daseinsberechtigung, wenn man nicht in Innovation, MINT-Bildung und nachhaltige Lösungen investieren würde. Cloud-Leistungen sind heute ein grundlegender Beschleuniger von Innovation – sie verkürzen Zyklen massiv. Früher hat ein Forscher oder Entwickler Monate gewartet, bis er ein System zur Verfügung hatte. Heute bekommt er innerhalb einer Minute einen Server. Das erhöht die Produktivität und ermöglicht schneller bessere Lösungen – sei es in der Forschung, in der Industrie oder im Dienstleistungsbereich. In Regionen wie Südafrika sehen wir das sehr konkret. Wir stellen bezahlbare, flexible Cloud-Kapazitäten bereit. Kunden merken das in ihren lokalen Märkten – etwa bei der Steuerung von Anlagen, bei Kommunikation oder bei Finanzdienstleistungen. Wir tragen zwar nur einen kleinen Teil bei, aber ohne leistungsfähige, bezahlbare IT-Basis funktioniert vieles nicht.

Haben Sie Beispiele, wo das besonders sichtbar wird?

Windbichler: Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit mit der African Development Bank. Wir unterstützen sie mit Telekommunikationsdiensten – etwa Telefonnummern und Callcenter-Lösungen – quer durch Afrika. Wir sind dort nicht der einzige Dienstleister, aber Teil eines größeren Ökosystems, das Kommunikation und Services ermöglicht. Ein anderes Beispiel ist ein Lizenzpartner im Libanon, dem wir unsere Cloud-Plattform zur Verfügung gestellt haben. Er betreibt damit eigene Kundenumgebungen und zahlt uns nutzungsbasiert. Ein solches Modell kann auch für Teile Afrikas spannend sein: Wir bringen die Technologie, lokale Partner kennen den Markt und betreiben die Plattform vor Ort. Alleine kennen wir viele Märkte zu wenig; gemeinsam kann man viel mehr erreichen.

Welche Rolle spielt Konnektivität für die digitale Zukunft?

Windbichler: Ohne Glasfaseranbindung wird es nicht gehen. Es gibt zwar Satellitenlösungen wie Starlink, und die sind für gewisse Szenarien sinnvoll. Aber für Rechenzentren reicht Satellitenanbindung nicht: zu wenig Bandbreite, zu störanfällig und nicht betriebssicher genug. In Afrika wird massiv in Seekabel und Glasfaser investiert, etwa in Systeme wie SEACOM, die die West- und Ostküste verbinden und in Südafrika zusammenlaufen. Wir sind dort selbst Kunde. Es entstehen zusätzliche Kabel, Inseln werden angebunden, vieles redundant. Diese Infrastruktur senkt die Preise und erhöht die Bandbreiten – und erst damit können Cloud-Dienste in der nötigen Qualität ins Land kommen.

Wie stark beeinflusst Regulierung Ihr Geschäft?

Windbichler: Cloud-Dienste sind im Unterschied zu Telekommunikationsdiensten kaum reguliert. Das ist ein Vorteil, weil wir relativ frei agieren können. Gleichzeitig wäre in Europa etwas mehr Regulierung durchaus wünschenswert, um faire Wettbewerbsbedingungen herzustellen. Heute haben wir ein Oligopol der großen Hyperscaler: Microsoft, Amazon und Google. Sie kontrollieren einen Großteil des Marktes. Wenn in den USA politisch etwas passiert, könnten diese Unternehmen europäischen oder afrikanischen Kunden theoretisch sehr viel digitale Infrastruktur abdrehen. Es geht mir gar nicht darum, ob sie es machen würden – aber sie könnten. Diese Möglichkeit an sich halte ich für gefährlich. Kein Land und keine Region sollte derart abhängig sein. Unsere Vision als Unternehmen ist ein digital souveränes Europa – und darüber hinaus. Wir wollen Lösungen bauen, die auch andere souveräner machen: ohne Lock-in, ohne Abhängigkeit von uns, aber auch ohne Abhängigkeit von den US-Hyperscalern.

Wie sehen Sie künstliche Intelligenz?

Windbichler: Wir stehen vor einem massiven Wandel. Künstliche Intelligenz ist kein Werkzeug wie ein Hammer oder eine Dampfmaschine. Zum ersten Mal programmieren wir so etwas wie einen geistigen Nachfolger – ein System, das viele kognitive Aufgaben besser erledigen kann als Menschen. Schon heute ersetzt KI Junior-Entwickler oder Konzipienten in Teilen. Das wird sich in den nächsten Jahren stark beschleunigen. Ich bin da innerlich gespalten: Einerseits finde ich KI fantastisch und nutze sie begeistert, auch im Unternehmen. Andererseits braucht jeder Mensch eine Aufgabe und einen Sinn. Wenn alles rundherum von Maschinen erledigt wird, ist das eine enorme gesellschaftliche Herausforderung.

KI braucht enorme Energiemengen. Was bedeutet das für Nachhaltigkeit?

Windbichler: KI funktioniert, weil es global billige Energie gibt. Jedes Training eines großen Modells verbraucht gewaltige Strommengen. In den USA werden stillgelegte Kernkraftwerke reaktiviert, um Rechenzentren zu versorgen. An anderer Stelle stellt man einfach große Gasgeneratoren hin: Klimaschutz spielt in diesem Rennen zwischen den USA und China kaum eine Rolle. Letztlich entscheidet Energieverfügbarkeit zusammen mit Kapital darüber, wer im KI-Rennen vorne liegt. Und da schaut Europa nicht gut aus: Wir haben weder im gleichen Ausmaß Kapital noch günstige Energie. Deshalb sehe ich Europa kurzfristig nicht als ernsthaften Player im Wettlauf um allgemeine KI-Modelle – eher als Nutzer, der Modelle souverän betreiben sollte. Gleichzeitig wird in anderen Bereichen jede Kilowattstunde und jedes Gramm CO₂ diskutiert. Das ist ein interessanter Widerspruch: Bei KI, einem strategisch relevanten Thema, wird draufgeschaltet, was geht. In anderen Bereichen sind wir extrem restriktiv.

Wie beeinflusst die Globalisierung Ihr Verständnis von Verantwortung?

Windbichler: Mich persönlich hat der Blick in andere Länder sehr geprägt. Seit ich auf Märkten in Afrika, Südamerika oder Teilen Asiens aktiv bin, bin ich sehr dankbar dafür, was wir in Österreich haben: Trinkwasser aus der Leitung, funktionierende Krankenhäuser, Sicherheit auf der Straße, Rechtsstaatlichkeit. Diese Dankbarkeit hatte ich früher nicht in dieser Form. Sie prägt mein Verständnis von Verantwortung – und die Botschaft versuche ich auch intern weiterzugeben.

A. Windbichler

"Während in anderen Bereichen jede Kilowattstunde und jedes Gramm CO2 diskutiert wird, wird bei KI draufgeschaltet, was geht."

Was treibt Sie persönlich an?