Wie Lillian Namusoke aus Uganda Unternehmerin wurde

Was ist entscheidend, wenn man wie Sie ein Geschäft führt?

Namusoke: Ganz entscheidend ist, dass ich mich gut um die Kunden kümmere. Dafür reicht es nicht, gut zu kochen, dafür muss ich auch ein kommunikatives Talent haben. In diesem Sinne muss ich die richtigen Angestellten auswählen. Außerdem muss ich freilich gut mit meinem Budget umgehen können. Ein ganz wichtiger Punkt ist dann auch noch die Lage des Restaurants. Es sollte nicht unbedingt in einem Wohngebiet liegen, denn dort kochen die Familien für sich selbst. Viel besser ist es, das Restaurant in einer Gegend zu betreiben, in der es viele Büros gibt, wo viele Leute essen gehen.