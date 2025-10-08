Unternehmen sind Partner

von Klaus Huhold Sie haben im März das Außenministerium übernommen. Wenn man in 5 Jahren auf Ihre Legislaturperiode zurückblickt – welche Ziele soll Österreich in der Entwicklungszusammenarbeit erreicht haben? Meinl-Reisinger: Ich möchte mit der Entwicklungszusammenarbeit Österreichs Position als verlässlicher und solidarischer Akteur und Partner weiter festigen. Wir sind ja Sitz zahlreicher internationaler Organisationen und stehen für Partnerschaft, Dialog und Vertrauen. Wir haben uns im Regierungsprogramm vorgenommen, Armut zu bekämpfen, Frieden zu fördern und die Umwelt zu schützen. Die aktuellen geopolitischen Krisenherde sowie globalen Herausforderungen betreffen auch österreichische Interessen. Menschen in anderen Ländern zu helfen, in Frieden, Sicherheit und Wohlstand zu leben, ist daher nicht nur eine Frage der Solidarität, sondern liegt in unserem eigenen Interesse. Wir wollen Perspektiven für die Menschen vor Ort schaffen und dabei auch Flucht­ursachen und irreguläre Migration hintanhalten. So tragen wir zu Stabilität und Sicherheit in der Welt und auch in Österreich bei. Leitende Prinzipien der Entwicklungszusammenarbeit sind die Selbstbestimmung der Partnerländer, soziale Mindeststandards und die Gleichstellung der Geschlechter – und dabei achten wir speziell auf die Bedürfnisse von Kindern und Menschen mit Behinderungen.

Im nun vorgestellten Rahmenprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik bekennt sich die Regierung zum 0,7-Prozent-Ziel und betont angesichts zunehmender globaler Instabilität die Bedeutung der Entwicklungszusammenarbeit – trotzdem spart das Außenministerium gerade im Bereich Entwicklungspolitik. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? Meinl-Reisinger: Die aktuellen budgetären Herausforderungen sind hinlänglich bekannt. Mir sind die schmerzlichen Einschnitte selbstverständlich bewusst. Nachdem aber die Mittel für den Auslandskatastrophenfonds und die Austrian Development Agency in den vergangenen Krisenjahren massiv erhöht wurden, liegt das Budget nun trotz Reduktion noch immer sehr deutlich über dem Vorkrisen-Niveau des Jahres 2019. Außerdem erfolgen die Kürzungen schrittweise bis 2026, um Planungssicherheit zu gewährleisten und Partnern Anpassungen zu ermöglichen.

Aufgrund der Einsparungen soll die Entwicklungszusammenarbeit nun effizienter gestaltet werden. Wie soll das funktionieren? Und war sie bisher nicht effizient genug? Meinl-Reisinger: Wir leben in turbulenten Zeiten; die Herausforderungen und Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Die österreichische Entwicklungszusammenarbeit muss auf diesen Wandel reagieren: Es ist unser Ziel, die vorhandenen Mittel weiterhin so einzusetzen, dass sie möglichst effizient und wirksam sind – entsprechend unserer außenpolitischen Prioritäten und zum Wohle der Menschen in unseren Partnerländern und -regionen. Wir wollen in Zukunft verstärkt auf Synergien mit der Entwicklungspolitik der Europäischen Union setzen und durch die gezielte Nutzung von EU-Drittmitteln, internationalen Kofinanzierungen und die Einbindung von Unternehmen die Wirkung der bilateralen Zusammenarbeit verstärken. Darüber hinaus erlaubt uns die klare Priorisierung von Themen und Regionen, vorhandene Mittel noch gezielter und wirkungsvoller einzusetzen.

Die bilaterale Entwicklungs-zusammenarbeit macht nur einen vergleichsweise geringen Teil der österreichischen Entwicklungsgelder aus, vielmehr sind noch andere Ministerien und internationale Organisationen involviert. Inwieweit kann das Außenministerium eine Gesamtstrategie vorgeben? Meinl-Reisinger: Die Gesamtstrategie, das Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik, wurde – koordiniert von uns – von allen Ressorts gemeinsam erarbeitet, und dieser gesamtstaatliche Ansatz macht auch die besondere Qualität dieser Strategie aus. Und natürlich gewinnt auch die Kooperation mit unseren europäischen und internationalen Partnern angesichts der aktuellen geopolitischen Lage weiter an Bedeutung. Wir engagieren uns aktiv und sichtbar auf internationaler Ebene, etwa in den Bereichen Frieden und Sicherheit oder im Kampf gegen irreguläre Migration.

„Eine prosperierende Privatwirtschaft ist der Schlüssel für den Wohlstand einer Gesellschaft.“ Meinl-Reisinger