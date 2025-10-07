Soft Loans machen Österreich bekannt

Wie kommen Soft-Loan-Projekte zustande?

Macher-Valduga: Zuerst informiert ein österreichisches Unternehmen über eine Projektidee, die grundsätzlich für einen Soft Loan in Frage kommt. Wir überprüfen, ob es dafür Unterstützung geben kann. Wenn das der Fall ist, kann die Projektidee weiter verfolgt werden und die Hausbank einen Letter of Interest ausstellen. Sobald das Projekt konkreter wird, stellen die Unternehmen gemeinsam mit ihrer jeweiligen Hausbank formelle Anträge. Nach einer umfassenden Prüfung und nach Genehmigung in den Gremien notifizieren wir das Projekt bei der OECD. Gibt es auch von dort grünes Licht, stellen wir eine Promesse aus – ein vorläufiges Versprechen, dass das Projekt abgesichert und mit einem Soft Loan finanziert wird, solange sich nichts Wesentliches ändert. Nun kann der Exporteur den Liefervertrag unterschreiben und seine Hausbank den Kreditvertrag abschließen. Die Promessen werden dann in eine tatsächliche Garantie und Finanzierung umgewandelt, und die Projektumsetzung kann starten.