Auch in Saudi-Arabien und Kasachstan ist die industrielle Kamelmilchverarbeitung fortgeschritten. „Das Potenzial der Milchproduktion könnte noch weit mehr ausgeschöpft werden, würde man zunehmend die gleichen Praktiken anwenden, die dazu geführt haben, dass Milchkühe hochproduktiv wurden, wie genetische Selektion, künstliche Besamung, maschinelles Melken, spezielle Fütterung, Leistungskontrolle und so weiter“, so Faye. Heute liegt die Milchmenge vieler Kamele vielleicht bei fünf Liter pro Tag, dabei wäre durch spezielle Dromedarzüchtungen oder Kreuzungen zwischen Dromedar und Trampeltier ein Vielfaches möglich. Zudem kämpft der Sektor in vielen Ländern mit zu großen Distanzen zwischen Kamelherden, Molkereien und Konsumenten. Oft fehlt es an effizienten Transportwegen und funktionierenden Kühlketten für die verderbliche Ware. In Kenia geht man davon aus, dass nach dem Melken Verluste von mindestens 50 Prozent auftreten. „Die Lösung besteht wohl darin, Kamele nicht mehr umherziehen zu lassen, sondern in modernen Farmen stadtnah zu halten, wie es in den Golfstaaten, in Zentralasien und zunehmend auch in Marokko üblich ist“, so Faye.

Kleinere Kamelmilchfarmen, wie es sie übrigens inzwischen auch in den Niederlanden, Frankreich, Spanien und den USA gibt, bieten oft nicht nur Milch, sondern eine Vielzahl eher hochpreisiger Produkte, von Schokoladen über Käse bis Hautcremen und Haarseife.