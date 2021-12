Zukunftskontinent

Afrika-Experte Hans Stoisser fordert in seinem neuen Buch heimische Unternehmen eindringlich dazu auf, die afrikanischen Märkte auf ihren Radar zu nehmen. Der titelgebende Ausdruck „Kesho Business“ (Kesho ist in Suaheli das Wort für „morgen“) dient dem Autor, um die in Afrika wartenden Geschäftsmöglichkeiten der Zukunft zu subsumieren. Von steigenden Bedürfnissen über digitale Innovationen bis hin zu neuen Kooperationen im Energiebereich – Stoisser analysiert derlei Trends und würzt sie mit persönlichen Erfahrungen auf dem Nachbarkontinent.

Hans Stoisser: Kesho Business, Orgshop Verlag 2021, 156 Seiten, EUR 20,95