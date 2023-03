Zuversicht in Deutschland

Stefan Liebing hält die Skepsis bezüglich der Profitabilität angesichts des immensen globalen Bedarfes für unbegründet. Auch die größere Entfernung Namibias von Europa ist für ihn kein Argument. „Die Transportkosten spielen als Anteil am gesamten Produktpreis eine eher untergeordnete Rolle. Ob Sie Marokko oder Namibia als Quelle haben, macht kaum einen Unterschied im Endpreis“, so Liebing. Die sozioökonomischen Argumente sind hingegen auch laut Liebing nicht von der Hand zu weisen – und bedürfen einer entsprechenden Vorsorge.

Dabei gibt es in diesem Zusammenhang ein deutsch-namibisches Modellprojekt, das als Vorbild dienen könnte. Im Jahr 2007 wurde in der Nähe der Bergbaustadt Tsumeb im Norden Namibias vom deutschen Zementhersteller Schwenk die moderne Zementfabrik Ohorongo gegründet, die jährlich hunderttausende Tonnen Zement herstellt und Namibia damit von einem Zementimporteur zu einem -exporteur machte. Und nicht nur das: „Die Firma Schwenk hat zu Baubeginn eine Berufsschule ins Leben gerufen. Nach drei Jahren waren sowohl die Fabrik fertig als auch die ersten Fachkräfte ausgebildet. Das Werk hat heute 100 Prozent lokale Mitarbeiter, von der Werkleiterin bis zum Pförtner“, berichtet Liebing.

Auch von der Wasserstoffproduktion werde die lokale Bevölkerung profitieren, sagt Liebing, in erster Linie durch Jobchancen. Allein die Bauphase des Mammutprojektes soll 16.000 Arbeitsplätze schaffen. Langfristig dürften in der Wasserstoffproduktion in der Region Lüderitz etwa 3.000 Jobs entstehen. Detlof von Oertzens Begeisterung darüber hält sich, zumindest was die Anzahl angeht, jedoch in Grenzen: „3.000 permanente Jobs sind angesichts der enormen Investitionssumme nicht viel. Das löst keine namibischen Probleme.“

Tunesien im Blick

Österreich ist bislang, was den zukünftigen Einsatz von grünem Wasserstoff angeht, deutlich zurückhaltender als Deutschland. Im Vorjahr wurde zwar eine Wasserstoffstrategie veröffentlicht, von einer umfassenden Importstrategie ist man aber noch weit entfernt. Konkret wird vom Klimaministerium aktuell vor allem mit Tunesien eine Wasserstoff-Partnerschaft thematisiert. Tunesien biete sich in der Tat als Partner an, weil es bereits Gaspipelines zwischen Tunesien und Italien gebe, berichtete Hamead Ahrary, Bereichsleiter Wasserstoff beim größten heimischen Stromerzeuger Verbund, im Rahmen einer Veranstaltung in der Oesterreichischen Kontrollbank Ende Jänner. Die Kosten, um die bestehenden Pipelines auch für den Wasserstofftransport nutzbar zu machen, würden sich auf weniger als ein Drittel des Baus neuer Pipelines belaufen. Zudem erspare man sich den häufig mühsamen Weg der Genehmigung neuer Fernleitungen. „Für eine Weile werden sowohl Erdgas als auch Wasserstoff durch diese Pipelines fließen. Peu à peu wird der Wasserstoff das Erdgas dann ablösen“, so Ahrary. Der Verbund strebe entsprechende Investitionen in Tunesien an. Passende Abnehmer für den grünen Wasserstoff und seine Derivate finden sich zudem auch in Tunesien selbst, vor allem in der großen Düngemittelindustrie – einem der wichtigsten Devisenbringer des Landes.