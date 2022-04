Positive Entwicklungen gibt es vor allem im Kulturbereich. Doch dass etwa die afrikanische Musikszene immer mehr Beachtung auch in anderen Teilen der Welt findet und ihre Protagonisten wie Burna Boy die Cover westlicher Lifestyle-Magazine zieren und Grammys einheimsen, ist laut Moky Makura nicht genug: „Dieser rein kulturelle Fokus nährt auf seine Weise auch wieder das Klischee, dass Afrika vorrangig für seine Musik bekannt ist. Afrika möchte aber auch im Bereich Technologie und Investment wahrgenommen werden.“

Makuras im März 2020 gegründete Organisation Africa No Filter hat viel vor, um die einseitigen Narrative zu ändern: So werden junge afrikanische Content Creator und Medienschaffende bei der Erzählung neuer, facettenreicher Geschichten mit bis zu 20.000 US-Dollar unterstützt. Die hauseigene Medienagentur Bird versorgt afrikanische Medien mit Geschichten, etwa zu den Themen Innovation, Kunst oder Finanzen. Gleichzeitig sieht sich Africa No Filter als Watchdog, der Negativbeispiele ausfindig macht und dokumentiert. Eine mediale Praxis fällt dabei immer wieder auf: „Statt Geschichten ereignis- und landbezogen zu erzählen, wird häufig aus Einzelphänomenen ein Trend für den ganzen Kontinent konstruiert“, meint Makura. Sie nennt das Beispiel der Ebola-Epidemie im Jahr 2014 in den vier westafrikanischen Ländern Guinea, Sierra Leone, Nigeria und Liberia: „Angesichts von Schlagzeilen über ‚Ebola in Afrika‘ sagten viele westliche Touristen ihre Reisen nach Kenia, Südafrika oder Ägypten ab – aus Angst, sich anzustecken“, so die Nigerianerin.

Dem Anspruch, den erzählerischen Rahmen für Afrika maßgeblich zu erweitern, gehen Makura und ihre sieben Mitarbeiter zukünftig auch in der virtuellen Welt nach: Ende vergangenen Jahres wurde eine Kooperation mit Meta (Facebook) ins Leben gerufen, die unter dem Titel „Future Africa: Telling Stories, Building Worlds“ stereotypen Afrikabildern entgegenwirken soll. Gefördert werden afrikanische Storyteller, die mit Virtual, Augmented oder Mixed Reality arbeiten. Für Jessica Hagan, Leiterin des Kunst- und Kulturprogramms bei Africa No Filter, zeigt die Vielzahl an Bewerbungen, „dass Afrika auch am Puls der globalen Innovation und der Techniktrends ist, die die Art und Weise, wie Geschichten erzählt und erlebt werden, neu definieren“.