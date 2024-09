Elin Baranyai-Ulvestad ist Norwegerin, jedoch fest in Österreich verwurzelt. Die Marketing- und Kommunikationsexpertin arbeitet seit 15 Jahren im internationalen Bereich des Österreichischen Roten Kreuzes ÖRK in Wien. Vor vier Jahren übernahm sie die Leitung von REDpreneur, einer globalen Akademie für Business Skills und Enterprise Development Support. Diese bietet sowohl online- als auch hybride Trainings, Mentoring und Vernetzungsmöglichkeiten an – speziell für Freiwillige und Angestellte von Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften, zivilgesellschaftliche Akteure und Social Entrepreneurs.

Über die Entstehung von REDpreneur sagt Baranyai-Ulvestad: „Wir haben erkannt, dass der Bedarf an Hilfeleistungen durch Konflikte und Krisen weltweit immer weiter steigt. Gleichzeitig können Fördermittel und Spenden nicht mit dem steigenden humanitären Finanzierungsbedarf Schritt halten. Als Organisation sind wir daher angehalten, neue Wege zur Diversifizierung unserer finanziellen Ressourcen zu beschreiten. Unsere Akademie setzt genau hier an: Wir bringen den nationalen Rotkreuz-Gesellschaften bei, unternehmerisch zu denken und finanziell unabhängiger zu werden, damit sie langfristig und nachhaltig wirken können.“ Das Programm erhält nicht nur innerhalb der Rotkreuz- und Rothalbmond-Welt Zuspruch und Aufmerksamkeit, auch andere gemeinnützige Organisationen und Social Entrepreneurs profitieren davon. „Wir wollen uns öffnen, weil wir viel voneinander lernen können“, betont die Programmleiterin.

Mit Unterstützung der ADA

Das ÖRK startete REDpreneur im Jahr 2020 als Pilotprojekt im Südkaukasus und in Ost- und Südosteuropa mit einem Fokus auf Anbieter von Gesundheits- und sozialen Diensten. Aufgrund des hohen Interesses wurde im Frühjahr 2023 ein weltweites Programm gestartet, das auf drei Jahre ausgelegt ist und – wie das Pilotprojekt – von der Austrian Development Agency ADA über die Programmlinie Wirtschaftspartnerschaften unterstützt wird. ADA-Programmmanagerin Susanne Thiard-Laforet begründet die Förderung so: „Dank REDpreneur können sich Sozialorganisationen von Spendenempfängern zu eigenfinanzierten Social Entrepreneurs entwickeln. So können die Akteure ihre soziale Wirkung um ein Vielfaches erhöhen.“

REDpreneur besteht aus vier Elementen: Die Online Training Academy ist ein zweimonatiges virtuelles Präsenztraining für 40 Personen, das darauf abzielt, unternehmerisches Know-how zu vermitteln und wesentliche Tools interaktiv zu üben. Die darauffolgende Master Class ist ein dreimonatiger Accelerator, der neben Online-Sessions ein physisches Workshop-Treffen beinhaltet. Bis zu fünfzehn Teams entwickeln hier investmentfähige Geschäftsmodelle. Vor Beginn des Kursprogramms sind Interessierte zu einer Inspirations- und Informationssession eingeladen, nach Abschluss können Absolventinnen und Absolventen über ein Alumni-Netzwerk im Austausch von Wissen und Erfahrungen bleiben.

Das ÖRK-Team bewirbt das Angebot über das Netzwerk der internationalen Rot-Kreuz-Bewegung und Social Media mit Erfolg. So waren alle bisher angebotenen Masterklassen ausgebucht. Die Finanzierung steht auf drei Beinen: 50 Prozent stammen von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, 25 Prozent sind Teilnahmegebühren, der Rest wird durch Beiträge seitens anderer nationaler Rotkreuz-Gesellschaften und Unternehmenskooperationen wie etwa mit der ERSTE Stiftung aufgebracht.

Das REDpreneur-Trainingsprogramm wird von erfahrenen Partnern begleitet. Gemeinsam mit dem ÖRK entwickelt New Paradigm Ventures die Curricula und führt die Trainings durch. Impact Hub Vienna begleitet die Teilnehmenden – bisher mehrheitlich Frauen – und stellt einen reibungslosen Ablauf des Programms sicher.

Erste Erfolge

Drei Kohorten haben das Programm bisher durchlaufen, mit Workshops in Athen, Lemberg und Wien. Die Teilnehmer kommen unter anderem aus dem Libanon, Uganda, Kenia, Äthiopien, Nordmazedonien und Georgien. Dazu entstand eine eigene Kohorte aus der Ukraine. „Die größte Herausforderung“, sagt Baranyai-Ulvestad, „sind die unterschiedlichen Levels der Teilnehmer – dies macht viel Flexibilität und persönliche Betreuung erforderlich. Auch die teils unzuverlässige Internetverbindung in manchen Weltregionen ist herausfordernd.“ Auch sprachliche Hürden galt es zu bewältigen. Eine Master Class wurde auf Ukrainisch abgehalten, ansonsten reichte bisher Englisch. Eine größere Lokalisierung wird jedenfalls angestrebt, sagt die Projektleiterin mit Blick in die Zukunft.

Als Best Practice-Beispiel verweist Baranyai-Ulvestad stolz auf ein Rotkreuz-Team aus Nordmazedonien, das im Anschluss an die Teilnahme am Pilotprojekt in Skopje ein qualifiziertes Krankentransportangebot aufgestellt hat. Dank eines hybriden Geschäftsmodells kann der laufende Betrieb heute kostendeckend finanziert werden, obwohl die Leistung sozial bedürftigen Menschen in gleicher Qualität kostenfrei angeboten wird. „Das ist unser Paradebeispiel“, sagt sie. „Hier ist der Schritt in die Umsetzung gelungen. Wir hoffen auf viele weitere solche Erfolge.“