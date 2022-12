WiPa: Gamechanger für Asiens Kleinbauern

Zu den Hidden Champions der Steiermark zählt Pessl Instruments. Mit seinen Metos Hard- und Softwareprodukten leistet der exportstarke Mittelständler Landwirten weltweit rund um die Uhr wertvolle Dienste: vom Wetter- und Bodenmonitoring angefangen über die Früherkennung von Krankheiten und Schädlingsbefall bis hin zur Feldbeobachtung und einigem mehr. Auf einer internationalen Landwirtschaftsmesse präsentierte das Unternehmen erst kürzlich wieder eine Weltneuheit: einen Wasserspiegelmonitor für den Reisanbau. „Wir arbeiten an Lösungen, die den Anwendern echte Entscheidungshilfen bieten, um Wasser, Dünger, Energie und Zeit zu optimieren, bessere Ernten einzufahren und dabei auch noch die Umwelt zu schützen“, erklärt Geschäftsführer und Gründer Gottfried Pessl.

Kooperation mit der Austrian Development Agency

Pessls Hauptmärkte liegen in Nordamerika und Brasilien. Vor zwei Jahren entschied er, nach Südostasien zu expandieren und damit einen Markt mit völlig neuen Erfordernissen zu betreten. Pessl erklärt: „Unsere Kunden sind bisher Großbetriebe, die unsere Systeme kaufen. In Südostasien stehen wir nun aber Millionen von Kleinbauern gegenüber, für die unsere Produkte so nicht leistbar sind. Wir haben daher ein neues Geschäftsmodell entwickelt.“ Über Franchisepartner wird Pessl Instruments die Geräte an Kooperativen, die den gemeinschaftlichen Verkauf der Ernten ihrer Mitglieder besorgen, verleasen. Die Messdaten sind für alle Mitglieder – und das können 100, aber auch 20.000 Kleinbauern sein – dann über eine Smartphone-App zugänglich. Der einzelne Landwirt zahlt monatlich nur einen Minibetrag für die von ihm gewählten Messdaten an die Kooperative.

Zur Bearbeitung der neuen Region hatten die Steirer in der Haupststadt Malaysiens ein Büro installiert. Von hier aus war es nur ein Sprung nach Indonesien, Thailand und Vietnam, wo sie zeitgleich mit Fokus auf den Reisanbau einsteigen wollten. Als die Austrian Development Agency ADA im Juni 2020 zusagte, die Frühphase des Vorhabens durch eine Wirtschaftspartnerschaft zu unterstützen, war das Unternehmen startklar. ADA-Programmmanagerin Susanne Thiard-Laforet begründet die Förderung mit dem enormen Potenzial des Projekts, einen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel sowie zur Förderung der ländlichen Entwicklung und Nahrungssicherheit zu leisten.

Einstieg in Südostasien

Dass der Projektbeginn mit den wegen der Covid-Pandemie verhängten Reisebeschränkungen kollidierte, verhinderte ein rasches Loslegen. Dennoch gelang es Pessl Instruments, lokale Fachkräfte auszubilden, Franchisepartner zu gewinnen und sich einen Zugang zu den Kleinbauern zu erschließen. „Die Bauern brauchen Anleitung, um die Messdaten zu nutzen“, erklärt Gottfried Pessl den Bedarf des neuen Berufsbilds eines Digital Farm Advisors. In dessen Aufgabenbereich fallen die Beratung der Anwender ebenso wie die Aufstellung und Servicierung von Messgeräten. Über die großteils online angebotenen Schulungen konnten rund neunzig technikaffine Mitarbeiter von Agrargenossenschaften, Kooperativen sowie Freiberufler aus der neuen Region eine Zertifizierung erlangen. Im gleichen Zug entstand eine komplette E-Learning Plattform für die künftige Ausbildung von Digital Farm Advisors. „Wir werden tausende von ihnen brauchen“, ist sich der Unternehmer sicher.

Bei der Suche nach Leasingpartnern setzte Pessl Instruments fürs Erste auf Agrargenossenschaften, da sie als Verkäufer von landwirtschaftlicher Ausrüstung nahe an den Kunden sind. Über sie trat das Unternehmen an mehrere landwirtschaftliche Kooperativen heran, um deren Mitgliedern eine zeitlich begrenzte kostenlose Nutzung von Messdaten für den Pflanzenschutz anzubieten. „Sobald die Landwirte merken, dass sie dank der Messdaten bessere Ernten abliefern können und daher mehr verdienen, werden sie bereit sein, für das Service künftig auch eine kleine Gebühr zu zahlen“, ist Pessl überzeugt. Und er rechnet damit, dass sich das neue Angebot unter den Bauern wie ein Lauffeuer herumsprechen wird.

In Zukunft möchte Pessl lokale Unternehmen und Start-ups als Franchisenehmer gewinnen. Erste Sondierungsgespräche mit Banken und Fonds, die für die Finanzierung der Geräte günstige Kredite bereitstellen können, bezeichnet er als vielversprechend. Er erwägt eine Beteiligung von Pessl Instruments als Joint-Venture-Partner an den Franchisenehmern.

Weitere Pläne

So richtig losgehen wird es, wenn Anfang 2023 in jedem der drei Länder die ersten hundert Messstationen aufgestellt sind. „Oft reichen drei Geräte, um den Bedarf eines Dorfs zu decken“, sagt Pessl. Er denkt schon weiter, nämlich an ein flächendeckendes Angebot von Datendienstleistungen in ganz Südostasien – und an die weitere Expansion nach China.

Das Unternehmen

Die 1984 von Gottfried Pessl gegründete Pessl Instruments GmbH erzeugt unter der Marke METOS solarbetriebene Mess- und Überwachungsgeräte v. a. für landwirtschaftliche, meteorologische, hydrologische und Forschungszwecke. Diese basieren auf dem Internet der Dinge und werden von der eigenen Datenplattform FieldClimate unterstützt. Das forschungs- und innovationsfreudige Unternehmen mit Kunden in mehr als 85 Ländern beschäftigt am Stammsitz in Weiz 60 und weltweit 125 Mitarbeiter. Tochterunternehmen finden sich in den USA, Brasilien, der Ukraine, Spanien, der Türkei, Südafrika, Portugal und Polen.

Fotos: Pessl Instruments

