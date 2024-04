Wirtschaft mit Wirkung

28.03.2024 Die Austrian Development Agency ADA hebt ihre Zusammenarbeit mit Unternehmen auf eine neue Ebene. Mit einem „Call for Proposals“ ruft die Entwicklungsagentur aktuell zur Teilnahme an der „Business Partnership Challenge 2024“ auf. Im Rahmen des Förderinstruments Wirtschaftspartnerschaften ermöglicht diese neue Initiative erstmalig, umfangreichere Projekte mit einem Gesamtbudget von bis zu zwei Mio. Euro zu unterstützen. Die gesuchten Vorhaben sollen nachhaltig zur wirtschaftlichen Entwicklung und Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen in Entwicklungsländern beitragen und dabei laut ADA „so systemisch und integrativ wie möglich“ sein. Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich, im europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz können sich bis 3. Juni um eine Förderung zwischen 500.000 und einer Mio. Euro (maximal 50 Prozent der Projektkosten) bewerben. Insgesamt stehen fünf Mio. Euro zur Verfügung.

Bild: Amabo