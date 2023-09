Der Begriff Corporate Social Responsibility – kurz CSR – war einer der Ideengeber für corporAID anno 2003. Der Ansatz beschreibt wirtschaftlich, sozial und ökologisch verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln auf freiwilliger Basis. Die ersten Unternehmen, die CSR nutzten, um strategisch über den Tellerrand der eigenen Quartalszahlen zu blicken, waren große Industriebetriebe. Mittlerweile ist CSR als Begriff etwas aus der Mode, stattdessen wird von Nachhaltigkeit, Social Impact oder ESG gesprochen – das Thema hat aber nicht an Aktualität verloren.

Gerade in Emerging Markets sind Unternehmen mehr denn je gefordert, sich verantwortungsvoll mit ihren Geschäftsprozessen und ihrem Umfeld auseinanderzusetzen. Konkrete Aktivitäten vor Ort sind dabei bis heute – egal ob für Großunternehmen oder für KMU – nicht einfach, da es zumeist darum geht, neue Partnerschaften einzugehen und neue Wege zu beschreiten. In diesem Sinne ist corporAID als Ideenlieferant für Wirtschaft und Entwicklung so aktuell wie eh und je.

Astrid Taus leitet den Bereich Social Impact Consulting bei ICEP.

Foto: Mihai M. Mitrea