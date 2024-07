Jenseits der Romantik

Mit dem 20.000-Elefanten-Angebot schaffte es Masisi weltweit in die Schlagzeilen – und sorgte wohl auch für manchen Lacher. Nicht jedoch bei Maxi Louis. Sie ist als Direktorin der Naturschutzorganisation NACSO in der namibischen Hauptstadt Windhoek für den nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen des Landes zuständig und gerät in Rage, wenn man sie auf die Verbotsgedanken in Berlin und anderswo anspricht: „Es mag für die Öffentlichkeit in Europa witzig sein. Aber für die Menschen im ländlichen Namibia oder Botswana sind die vielen Elefanten ein reelles Problem: Sie dringen in die Dörfer ein und stellen eine Bedrohung für die Menschen dar. Und vor allem zerstören sie gerade in argen Dürrezeiten viele Bäume und Pflanzen“, sagt Louis.

Selbstverständlich werde versucht, Elefanten und andere Wildtiere bestmöglich zu schützen – so sei etwa die namibische Elefantenpopulation in den vergangenen Jahrzehnten von 4.000 auf 24.000 Exemplare angestiegen. „Doch Natur- und Artenschutz sind mit hohen Kosten verbunden. Und wenn wir die Zahl der Wildtiere stabilisieren und auch weiter erhöhen wollen, wie wir es in den vergangenen Jahren erfolgreich getan haben, müssen wir sicherstellen, dass die lokalen Communities Teil des Systems sind“, erklärt Louis. Und dabei sei, fernab „der Romantisierung wilder Tiere in gemütlichen Wohnzimmern und Kinderprogrammen“, die nachhaltige Jagd eine wichtige Maßnahme, um Einkommen für die Menschen zu erzielen und Tierpopulationen zu regulieren. Dass sich das deutsche Umweltministerium und andere Jagdgegner in Europa den zahlreichen Gesprächsangeboten aus Afrika konsequent verweigerten, hält Louis für kontraproduktiv und rücksichtslos.