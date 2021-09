Welterklärend

Wer leichte Lektüre sucht, ist bei Vaclav Smil falsch: Der Wissenschafter gilt als zuverlässiger Lieferant faktenreicher, eher trockener Werke – und als jener Autor, von dem sich Bill Gates die Welt erklären lässt. In „Grand Transitions“ zeigt Smil auf, wie die Menschheit den Wandel von traditionellen Agrargesellschaften zur modernen Zivilisation vollzogen hat, angetrieben von vier großen Übergängen in den Bereichen Bevölkerung, Landwirtschaft, Energie und Wirtschaft. Wie erfolgreich wir künftig sein werden, entscheidet sich nun im fünften Bereich – im Umgang mit der Umwelt.

Vaclav Smil: Grand Transitions: How the Modern World Was Made, Oxford Academic 2021, 368 Seiten, EUR 36,99