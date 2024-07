Die diesjährigen Spring Meetings in Washington standen unter dem Motto „Vision to Impact“. Dabei wurde unter anderem verkündet, dass die Weltbank bis zum Ende dieses Jahrzehnts 250 Millionen Menschen in Afrika Zugang zu Elektrizität verschaffen will. Wie kann das gelingen? Van Trotsenburg : Wenn man den Entscheidungsträgern in Afrika zuhört, ist Energie ein Schlüsselthema. Verständlicherweise, da nach wie vor 600 Millionen Afrikaner keinen Zugang zu Elektrizität haben. Wir werden uns daher nun auf größere Projekte konzentrieren, sowohl netzgebundene als auch Off-Grid-Lösungen, und sind bereit, viele Milliarden Dollar zu investieren. Aber wir brauchen auch den Privatsektor und die Investitionen der einzelnen Staaten. Dabei lässt sich in kurzer Zeit viel erreichen, wie die schnelle Elektrifizierung in Asien gezeigt hat. Dafür müssen die Rahmenbedingungen verbessert und die Stromversorger besser organisiert werden. Es ist ein ambitioniertes Projekt, doch nur mit Ambitionen und klaren Zielsetzungen kann man etwas erreichen. Themen wie die Energietransformation werden bei uns sehr stark auf nationaler oder maximal europäischer Ebene diskutiert. Dabei fehlt mitunter der globale Blick, denn der Kampf gegen den Klimawandel wird vor allem in Afrika, Indien und China entschieden, wo aktuell hunderte Kohlekraftwerke neu gebaut werden. Wie reagieren Sie auf diese Herausforderung? Van Trotsenburg : Der Kohleausstieg ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. In Asien allein würde der Ausstieg in den nächsten 20 Jahren etwa 20 Billionen Dollar kosten, und es müsste jeden zweiten oder dritten Tag ein Kohlekraftwerk stillgelegt werden. Das wird leider nicht geschehen. Dennoch müssen wir durch die Umsetzung zahlreicher Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energien sicherstellen, dass der Prozess des Kohleausstiegs ernst genommen und beschleunigt wird. Afrika hingegen ist nur für etwa drei Prozent der globalen Treibhausgase verantwortlich, jedoch überdurchschnittlich vom Klimawandel betroffen. Wenn wir ein Land wie den Senegal nun dafür kritisieren, dass es neu gefundenes Gas auch nutzt, halte ich das für sehr problematisch, wenn nicht gar kolonialistisch. Beim Finanzgipfel in Paris im Vorjahr wurde die Wut der Entwicklungsländer über die Doppelmoral der Industrieländer deutlich spürbar. Die Weltbank hat ihr Engagement in Afrika in den vergangenen 20 Jahren von 15 Prozent auf fast 50 Prozent der Gesamtzusagen ausgeweitet. Entscheidet sich der Erfolg der reformierten Weltbank letztlich in Afrika? Van Trotsenburg : Grundsätzlich misst man den Erfolg der Weltbank über längere Zeiträume. In den 1960er Jahren galt Asien als hoffnungslos, kaum jemand hätte die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte erwartet. Doch auch wir haben in Asien viel investiert und waren sicherlich Teil der erfolgreichen Transformation. Ähnliches halte ich in Afrika für möglich. Wir werden uns jedenfalls weiterhin auf diesen Kontinent konzentrieren.

Vielen Dank für das Gespräch!