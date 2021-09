Weiter gedacht

„Nice to match you!“ lautet der Slogan eines Vorhabens der deutschen Entwicklungsagentur GIZ: Nach dem Deckel-Topf-Prinzip matcht die Plattform leverist.de Business Opportunities im Umfeld von Entwicklungsprojekten mit interessierten Unternehmen. Das Win-Win-Versprechen lautet: erleichterter Marktzugang bei gleichzeitigem Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung. So weit so gut. Es geht aber noch besser.

Der nächste Schritt wäre, die Wirtschaft nicht nur mit bestehenden Vorhaben zu matchen, sondern diese Schnittstelle bereits in der Planung von Entwicklungsprojekten zu berücksichtigen. Denn Unternehmen sind in Bereichen von Energieversorgung über smarte Infrastruktur bis zu Abfallmanagement nicht „nice to have“, sondern der Schlüssel zu nachhaltiger Entwicklung. Und um ihr Potenzial effektiv zu nutzen, braucht es neben Matchmaking ein Verständnis für das, was Unternehmen können, brauchen und wollen – und innovative Entwicklungsagenturen, die über den eigenen Topfrand blicken.

Foto: Mihai M. Mitrea