Afrika bietet mit einer dynamischen und ausgeprägten Start-up-Kultur enormes Potenzial, um Herausforderungen in Chancen zu verwandeln. Start-ups entwickeln zunehmend innovative Lösungen für zentrale Probleme wie Ernährungssicherheit, Gesundheitsversorgung und Klimawandel. Doch um diese Ideen nachhaltig und wirkungsvoll umzusetzen, braucht es ein starkes unternehmerisches Umfeld. Dazu gehören Inkubatoren, Finanzierungsmöglichkeiten, Mentoring und vor allem starke Partnerschaften mit lokalen und internationalen Akteuren wie Investoren, Unternehmen und NGOs. Solche Kooperationen liefern die nötigen Ressourcen, Fachwissen und den Zugang zu globalen Märkten, um Lösungen in größerem Maßstab umzusetzen.

Dieses Webinar knüpft an die zweite Ausgabe des Kofi Annan Award for Innovation in Africa (KAAIA) an und beleuchtet, wie Unternehmertum und Innovationen dazu beitragen können, Herausforderungen im Bereich Ernährungssicherheit in Afrika zu bewältigen. Zwei KAAIA-Finalisten teilen ihre Erfahrungen: von den Hürden, denen sie begegneten, bis hin zur entscheidenden Rolle von Partnerschaften, die ihnen geholfen haben, ihre Projekte erfolgreich zu skalieren.

Die Keynote wird von Andreas Blüthner, Gründer von Dr. Blüthner & Partner, gehalten. Mit seiner langjährigen Erfahrung, unter anderem als Direktor für Ernährung bei der Bill & Melinda Gates Foundation, gibt er Einblicke in nachhaltige Strategien und Partnerschaften, die Innovation und Zusammenarbeit fördern. Das Webinar richtet sich an Unternehmer, Ökosystem-Entwickler, Organisationen und Entscheidungsträger, die gemeinsam an Lösungen arbeiten möchten, um Ernährungssicherheit zu stärken und nachhaltige Wirkung zu erzielen.

Agenda:

Moderation: Victoria Gathogo | WFP Innovation Accelerator

15:00 Uhr – Begrüßung & Eröffnung

15:10 Uhr – Keynote: Andreas Blüthner | Gründer, Dr. Blüthner & Partner

15:25 Uhr – Präsentation KAAIA-Finalist I: Kelvin Mulama | Gründer, MamaPesa

15:35 Uhr – Präsentation KAAIA-Finalist II: Amabel Sefakor Agbanu & Mawuli Addo | Grow For Me

15:40 Uhr – Fragen & Antworten (Q&A)

16:00 Uhr – Ende