Wo liegen die Wachstumsmärkte für Blum?

Blum: Wir sind regional sehr breit aufgestellt, unsere klassischen Wachstumsmärkte lagen in der jüngeren Vergangenheit in Osteuropa und Asien. In der Corona-Zeit haben auch die etablierten Märkte Westeuropa oder Nordamerika ein gutes Wachstum gezeigt. In letzteren geht es vor allem um qualitatives Wachstum: Innovationen bei Scharnieren und Beschlägen, damit Küchen und Möbel besser funktionieren und ästhetischer werden. In Emerging Markets wie China wachsen wir, weil dort der Stellenwert der Küche an Bedeutung gewinnt. Dort bedienen wir den Markt anders – der Fokus liegt derzeit auf guten, soliden Produkten und weniger auf unseren Highend-Produkten.

Findet diese Entwicklung weltweit statt, beispielsweise auch in Afrika?

Blum: Wir sind heute mit Vertriebsgesellschaften in Tunesien für die Maghrebregion sowie in Südafrika tätig. Der Kontinent insgesamt hat enormes Potenzial, was Möbel und Küchen betrifft, aber da gilt es noch viel an Pionierarbeit zu leisten.