Neuer Blick durch die Corona-Krise

Thembisile Sehloho deutet mit ihrer Aussage an, dass ausgerechnet die größte Krise, die der Tourismus in den vergangenen Jahren erfahren hat, ein Treiber für den lokalen Tourismus war: die Corona-Pandemie. Sie hat die internationalen Ankünfte gänzlich zum Erliegen gebracht, was massive Umsatzeinbußen und große Jobverluste zur Folge hatte. Um dies zumindest ein wenig abzufedern, haben viele afrikanische Länder gezielt den lokalen und regionalen Tourismus gefördert.

Südafrika hat dabei seine „Sho‘t Left“ noch einmal verstärkt. Schon mit ihrem Namen spricht diese Aktion direkt Einheimische an – im Slang bedeutet „Sho‘t Left“ so viel wie „Einen kurzen Ausflug machen“. Anreize sind dabei neben Werbekampagnen teils zeitlich begrenzte Rabatte: Sei es, um Löwen und Giraffen im Krüger-Nationalpark zu besichtigen, sei es, um ein Wochenende am Strand zu verbringen, sei es, um Raftingtouren im Wildwasser zu unternehmen – mit billigeren Preisen wurden gezielt Einheimische angesprochen. Die Kampagne trug zur Ankurbelung des lokalen Tourismus bei: Laut offiziellen Daten lagen die Inlandsreisen 2023 bereits bei über 130 Prozent des Vor-Corona-Niveaus, was allein im ersten Halbjahr 2023 für 18,8 Millionen inländische Übernachtungsreisen nach sich zog.