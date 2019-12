Vorweihnachtlicher Preisregen

Je näher das Weihnachtsfest rückt, desto öfter dürfen sich österreichische Unternehmen über Preise für nachhaltige Aktivitäten freuen: So verlieh Coca-Cola auch heuer wieder den Get Active Social Business Award GASBA. Aus mehr als 50 eingereichten Projekten schnitt das Start-up „everyone codes“ als bestes ab und nahm ein Preisgeld von 80.000 Euro entgegen. Beim Siegerprojekt handelt es sich um ein neunmonatiges Vollzeit-Programm zur Ausbildung von Programmierern, das arbeitslosen Menschen einen schnellstmöglichen Jobeinstieg ermöglichen soll. Für die Entwicklung eines halbautomatisierten Schiffsanstrichs wurde derweil Hubert Palfinger Technologies HPT in Finnland mit dem Energy Globe World Award 2019 in der Kategorie „Luft“ ausgezeichnet. Und auch das Bundesministerium für Nachhaltigkeit würdigte innovatives Engagement: Der Viktualia Award ging an sechs herausragende Projekte gegen die Verschwendung von Lebensmitteln.

Foto: Ben Doro Dad