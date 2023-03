Lebensmittel oder Abfall?

Im Jahr 2020 folgte der Schritt ins Nachbarland Bangladesch, wo Münzer ebenfalls ein Sammelsystem startete. Und ein Jahr später eröffnete Münzer eine Niederlassung in Kenia – nachdem die kenianische Lebensmittelbehörde auf das steirische Unternehmen zugekommen war. „Wir waren uns bewusst, dass der Schritt nach Afrika eigentlich einige Jahre zu früh kommt. Doch es bot sich uns eine einmalige Gelegenheit, die wir einfach nutzen mussten“, sagt Ewald-Marco Münzer. Und letztlich seien sowohl die Herausforderungen als auch das wachsende Bewusstsein für das Thema in Kenia und Südasien recht ähnlich. Entscheidend, ob ein Markt für Münzer in Frage komme oder nicht, sei vor allem „die Grundfestlegung der jeweiligen Verwaltungsbehörde: Ist das gebrauchte Speiseöl ein Lebensmittel oder ein abfallbasierter Rohstoff?“

In den nächsten Jahren heißt es für Münzer erst einmal, die Standorte in Indien, Bangladesch und Kenia zu stabilisieren und auszubauen. Als Zukunftsmarkt nennt der CEO neben einer anvisierten stärkeren Präsenz in Osteuropa auch Ghana, das sich Mitarbeiter seines Unternehmens kürzlich im Rahmen einer Fact Finding Mission angeschaut haben. „In Ghana wird das Thema der Verwertung fester Abfälle seit einigen Jahren verstärkt vorangetrieben. Und nun ziehen die flüssigen Abfälle nach. Die Lebensmittelbehörde hat zumindest schon einmal ein Bewusstsein dafür“, so Münzer. Auch dort könnte er sich vorstellen, mit einem kalkulierbaren Risiko ein Sammelsystem aufzubauen und fußend auf den entsprechenden Erfahrungen Investitionsentscheidungen für industrielle Anlagen zu treffen.

Münzer bleibt beweglich

Die politische Entwicklung in Europa verfolgt Münzer aus der Nähe. So könnte dem langsamen Aufbau einer Nachfrage nach Biodiesel als alternativem Energieträger in Entwicklungsländern ein dramatischer Rückgang in Europa gegenüberstehen. Die EU hat sich auf ein Gesetz geeinigt, dass ab 2035 keine neuen Benzin- oder Dieselfahrzeuge mehr verkauft werden sollen. Eine vollständige Elektrifizierung des motorisierten Verkehrs hieße aber auch, dass das Interesse an Biodiesel als Beimischung erlöschen würde. Ewald-Marco Münzer lehnt ein Verbrennerverbot ab: „Wir stehen für Ergänzen und nicht für Ersetzen. Wir glauben also, dass wir alle verfügbaren Varianten an alternativen Energieformen brauchen werden, um substanziell zu dekarbonisieren. Elektromobilität ist wichtig, aber es gibt auch systemische Grenzen, die anerkannt werden müssen.“ Schlaflose Nächte habe er wegen des Themas aber keine: „Es wird nach wie vor viele Sektoren geben, die von Biodiesel profitieren, etwa der Schwerverkehr oder der Nutzfahrzeugbereich, perspektivisch wohl auch der Schiffsverkehr.“

Dass Münzer keine Angst vor dem Siegeszug des E-Autos hat, zeigt auch das neueste Tochterunternehmen namens epuls. Auf dieser Online-Plattform können sich österreichische Elektroautobesitzer, denen aufgrund einer Übererfüllung der EU-Richtlinien für E-Autos Prämien zustehen, registrieren. Münzer zahlt ihnen die entsprechenden Prämien aus und handelt im Gegenzug mit den von den Nutzern erworbenen Dekarbonisierungsquoten. „Auch wenn Elektromobilität bis dato kein Kernthema von uns war, haben wir gesagt: Dieser Zug rollt an, entweder wir steigen ein oder wir lassen ihn vorbeiziehen. Wir gehören zwar nicht zum Chor der Glorifizierer, aber auch wir besitzen E-Fahrzeuge, bauen Ladestationen. Wenn man es unter dem Blickwinkel der Technologieoffenheit – oder besser: Technologiediversität – sieht, hat jede erneuerbare Energieform in einem gewissen Ausmaß ihre Berechtigung“, so Münzer.