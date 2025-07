Die P8 Marketing Gmbh, 1999 von Georg Hofherr gegründet, zählt mit 60 Mitarbeitern in Innsbruck, Salzburg und Wien zu den Top 3-Marketing-Agenturen in Österreich. Zahlreiche Preise – etwa für die Kampagne zur Einführung der Rettungsgasse – bezeugen den Erfolg. 2018 gründete Hofherr mit der Auladominus Gmbh eine Beteiligungsfirma, um durch Projekte mit sozialer und ökologischer Wirkung Innovation zu fördern. So entstanden in Innsbruck mit „dreep“ und „Sinnmacher“ zwei Plattformen, die der Behandlung von Schlafstörungen und der Orientierung bei der Sinnsuche dienen. 2021 kaufte Hofherr die Elekea Ltd. in Kenia, ein Kosmetikunternehmen mit Impact auf die lokale Wertschöpfung.