Starker Staat

Während das im Süden gelegene Ho Chi Minh Stadt der kommerzielle Hub Vietnams ist, laufen im mehr als tausend Kilometer entfernten nordvietnamesischen Hanoi die Regierungsgeschäfte zusammen. Von dort regiert die Kommunistische Partei das Land mit harter Hand, politische Freiheiten gibt es kaum. Wer etwa auf Facebook das Regime kritisiert, riskiert eine Haftstrafe. Wirtschaftlich fährt die Regierung hingegen einen pragmatischen Kurs mit einer offenen Handelspolitik. Das führt bisweilen zu Skurrilitäten, etwa wenn im Fünfjahresplan auf das Manifest des Marxismus-Leninismus ein von der Weltbank mitverfasster wirtschaftspolitischer Abschnitt folgt, der die Vorzüge der Marktwirtschaft herausstreicht.

Österreichische Unternehmen, die in Vietnam Geschäfte machen wollen, müssen sich mit solchen Widersprüchen arrangieren, vor allem wenn sie im Infrastrukturbereich oder in den Sektoren Gesundheit und Sicherheit aktiv sind, in welchen der vietnamesische Staat die Fäden in der Hand hat. Vietnam zeigt sich aber bestrebt, einige der häufig ineffizienten Staatsbetriebe, die etwa ein Drittel des BIP erwirtschaften, teilweise zu privatisieren. Dabei ist es mittlerweile auch für ausländische Investoren möglich, Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen zu erwerben.

Dass sich aus Regierungsgeschäften privatwirtschaftliche Chancen auftun können, zeigt Rosenbauer. „Wir sehen, dass die Regierungsprojekte tatsächlich weiteren Bedarf an hochwertigen Feuerwehrfahrzeugen kreieren, und wir hoffen, in Vietnam bald vermehrt auf kommerziellem Weg größere Projekte umsetzen zu können“, sagt Palmetshofer-Hörschinger. Vor allem die Sicherheitsausrüstung der vietnamesischen Flughäfen ist fest anvisiert.

Wirtschaft in Vietnam wird grüner

Trotz all dieser positiven Entwicklungen gibt es in Vietnam auch im übertragenen Sinne weiterhin viele Baustellen – eine große ist das Thema Umweltschutz. Die Abfallwirtschaft ist völlig überfordert und vielerorts leidet die Wasserqualität an der fortschreitenden Industrialisierung. Die positive Nachricht: Auch in Vietnam werden grüne Technologien von Tag zu Tag wichtiger. Bei einem Online-Event des AußenwirtschaftsCenters Anfang Dezember stießen österreichische Unternehmen aus dem Wasser- und Abfalltechnikbereich auf reges vietnamesisches Interesse.

Dieses wird auch von der europäischen Entwicklungszusammenarbeit stark gefördert – Umweltthemen liegen hier im Fokus. So arbeitet die deutsche Entwicklungsagentur GIZ gemeinsam mit den vietnamesischen Partnern daran, Hemmnisse für Investoren im Bereich der erneuerbaren Energie abzubauen. Hier dürften auch österreichische Unternehmen, vor allem mit Blick auf Wasserkraft als wichtige Energiequelle Vietnams, hellhörig werden.

Und wenn der Fokus bereits dort ist, lohnt ein Blick auf Vietnams Nachbarn. Auch Laos und Kambodscha weisen seit Jahren Wachstumsraten zwischen sechs und acht Prozent auf. Und erste österreichische Unternehmen weiten ihr Geschäftsfeld dorthin aus: So hat das Tiroler Ingenieurbüro ILF Consulting Engineers gemeinsam mit der Oesterreichischen Entwicklungsbank OeEB – und aufbauend auf eine ADA-Wirtschaftspartnerschaft – die Projektentwicklungsgesellschaft Rendcor gegründet. In Zusammenarbeit mit lokalen Partnern setzt man nun kleine Wasserkraftprojekte nach höchsten Umwelt- und Sozialstandards in Laos um – und stemmt sich damit gegen die chinesische Konkurrenz.

Vietnam als Brücke in die Region

Zukünftig könnte Vietnam für österreichische Unternehmen also durchaus eine Brücke in weitere Länder der Region sein, auch weil sich der ASEAN-Wirtschaftsraum, der zehn südostasiatische Länder von Myanmar bis Indonesien umfasst, immer mehr in Richtung eines gemeinsamen Binnenmarktes entwickelt.

Eine langjährige Initiative der ASEAN-Staaten führte zudem kürzlich zu einem spektakulären Vertragsabschluss. 15 Staaten aus dem asiatisch-pazifischen Raum, von Australien über Japan und Südkorea bis China und eben auch Vietnam haben Mitte November das Freihandelsabkommen RCEP unterzeichnet. Mehr als zwei Milliarden Menschen leben in dem neuen Handelsblock, ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung wird dort produziert. Europäische Exporteure, die selbst nicht in Asien produzieren, fürchten nun, dass ihnen dadurch der Zugang zu den asiatischen Wachstumsmärkten erschwert wird. Dabei reicht das Abkommen, was den Abbau von Handelsbarrieren angeht, aber nicht annähernd so weit wie jene, die die EU mit Vietnam oder auch mit Japan geschlossen hat. Zudem führt RCEP Dietmar Schwank zufolge neben der Erhöhung lokaler Produktions- und Qualitätsstandards dazu, dass österreichische Unternehmen in der Region nun von Vietnam oder China aus zu besseren Konditionen in die anderen RCEP-Mitgliedsstaaten exportieren können.

Die Exporte nach Vietnam werden jedenfalls nach dem Krisenjahr wieder deutlich zulegen. Und Engel-CEO Engleder sagt stellvertretend für viele österreichische Unternehmen: „Wir wollen in Vietnam weiterwachsen!“ Dabei sei es sein Ziel, „neben internationalen Unternehmen, die Standorte in Vietnam haben, auch mehr und mehr lokale Unternehmen als Kunden zu gewinnen“. Gewinnend endet übrigens auch das eingangs beschriebene Corona-Awareness-Video: Die beiden Protagonisten, die zuvor eindringlich vor den Gefahren des Virus gewarnt haben, geben sich einen Kuss – mit Mundschutz natürlich.

Fotos: Charles Van den Broek / Flickr, Screenshot, Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Rosenbauer