Der Kugelschreiber, mit dem am 26. September 2016 Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos und der Anführer der linksextremistischen FARC-Rebellen Rodrigo Londoño alias Timochenko nach jahrzehntelangem Konflikt einen Friedensvertrag unterzeichneten, war aus einer Gewehrkugel gefertigt. Waffen sollten zukünftig zu Schreibgeräten werden, der Vertrag den Beginn einer neuen Ära markieren – nach Jahrzehnten der Gewalt, die große Teile des Landes lahmgelegt hatte.

Der Friedensprozess, der in den späten 2010er Jahren seinen Anfang nahm, stellte für den 50-Millionen-Einwohner-Staat eine entscheidende Wende dar. „Er hat Kolumbien eine Öffnung gebracht, die den Aufschwung befeuerte“, sagt der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Bogotá, Andreas Schmid. Die Direktinvestitionen aus dem Ausland spiegeln die durchzogene Entwicklung wieder. Im Jahr 2010 lagen sie noch bei 6,4 Milliarden US-Dollar, bis 2023 kletterten sie auf einen Rekordwert von 17,5 Milliarden US-Dollar. Allerdings flossen die Gelder – vor allem aus den USA und Spanien – zuletzt primär in den Rohstoffsektor. Bei Anlageinvestitionen kam es zu einem massiven Einbruch. Was das Land dabei vor allem bräuchte, wären Impulse für die industrielle Entwicklung. „Weil Kolumbien so lange abgeschottet war, konnte es keine wettbewerbsfähige Industrie entwickeln“, sagt Schmid.

Kolumbien präsentiert sich heute als ein Land, das nach jahrzehntelanger Stagnation verlorene Zeit aufholen will. Ein ambitionierter Masterplan für die Infrastruktur mit einem Volumen von mehr als 60 Mrd. USD bis 2035 stellt Akteuren aus dem Ingenieurs- und Bauwesen interessante Betätigungsfelder in Aussicht. Unter anderem sollte eine bessere Anbindung der Metropolen im Landesinneren, Bogotá und Medellín, an die Häfen am Atlantik und Pazifik geschaffen werden. 7.000 Kilometer neue Autobahnen sind geplant. Gustavo Petro, der seit August 2022 als erstes linkes Staatsoberhaupt in der Geschichte Kolumbiens die Geschicke des Landes leitet, setzt zusätzlich neue Akzente: Er will nicht nur den Auto- und Lastwagenverkehr fördern, sondern auch den Schienenverkehr ausbauen. Sehr am Herzen liegt ihm zudem der neue Klimaplan, demgemäß die Emissionen bis 2030 um 51 Prozent gesenkt werden sollen. Kolumbien soll grüner und dazu etwa in den Amazonas-Regionen die Abholzung sowie die Erdöl- und Kohleförderung gestoppt werden. Dabei machen Erdöl und Steinkohle derzeit etwa die Hälfte der kolumbianischen Exporte aus.

Schmid kann diesen Trends Einiges abgewinnen, er sieht Anknüpfungspunkte für die österreichische Wirtschaft und betont: „In Bereichen wie Mülltrennung, Recycling oder Abwasserbehandlung gibt es in Kolumbien enormen Handlungsbedarf. Hier sind unsere Firmen sehr gut aufgestellt.“ Seit zehn Jahren erleichtert ein Freihandelsabkommen mit der EU Unternehmen aus Europa den Markteintritt in Kolumbien. Dazu können sich Exporteure aus Österreich ihr Exportgeschäft von der Oesterreichischen Kontrollbank aktuell vollständig absichern lassen.