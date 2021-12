Sind Sie optimistisch, dass das globale Ziel eines „angemessenen Sanitärzugangs für alle bis 2030“ erreicht wird?

Sim: Bis heute werden die Abwässer von rund vier Milliarden Menschen nicht behandelt. Die Lage bessert sich zwar jeden Tag, aber wir werden auch 2030 nicht mit einer hundertprozentig sicheren sanitären Grundversorgung dastehen. Zudem hat die Covid-Krise hunderte Millionen Menschen wieder unter die Armutsgrenze gebracht. Aber es gibt auch Ermutigendes: Das Bewusstsein, dass vorbeugende Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit billiger sind als die Behandlung, ist gewachsen. Viele Regierungen erkennen nun auch den klaren Zusammenhang zwischen sanitärer Versorgung und Bruttoinlandsprodukt.

Wo sehen Sie große Erfolge?

Sim: China hat seine Bevölkerung aus der Armut geholt und verbessert nun auch die gesamte sanitäre Versorgung. Ich bin beeindruckt etwa von der Sauberkeit, die Chinas Touristentoiletten heute aufweisen. Indien hat 110 Millionen Toiletten gebaut und führt jetzt die Mission Clean India 2.0 durch, um auch Verhaltensänderungen zu fördern. Voriges Jahr ist es uns gelungen, den brasilianischen Senat zur Verabschiedung eines Gesetzes zu bewegen, das öffentlich-private Partnerschaften für ausländische Investitionen in staatliche Kläranlagen zulässt.

Sie haben einmal gesagt, dass es nicht reicht, Toiletten zu bauen, Menschen müssen sie auch benutzen. Wie steht es in Indien nach dem Bau der vielen Millionen WCs um die kulturelle Akzeptanz?

Sim: Menschen, die ihre Notdurft stets in der Öffentlichkeit verrichtet haben, erkennen darin kein Problem. In Indien braucht es daher eine neue Art von Marketing, um die Benutzung einer Toilette zur Norm zu machen. Emotionale Trigger wie Neid, Überlegenheit, Stolz, Selbstachtung, Privatsphäre, Gesichtswahrung sind daher wichtige Instrumente, um rationale Botschaften zu ergänzen.

Sie weisen stets auch auf die Geschäftsmöglichkeiten hin, die in der Behebung des Toilettenmangels liegen.

Sim: Ja, denn wohltätige Spenden können einmal helfen, aber nicht für immer. Um nachhaltig zu sein, müssen WC-Lösungen marktbasiert sein und Angebot und Nachfrage effizient aufeinander abgestimmt sein. Deshalb müssen wir die Nachfrage nach Toiletten ankurbeln und WCs sexy machen. Erst wenn Toiletten ein Statussymbol und begehrt wie Mobiltelefone sind, werden auch ärmere Menschen ihr Geld für den Bau, die Nutzung und die Wartung ihrer Toiletten verwenden.

Kann Sie als Toiletten-Experte noch irgendetwas überraschen?

Sim: Die Arbeit als Mister Toilet hat mich in 20 Jahren in 64 Länder geführt, vom Weltwirtschaftsforum in Davos bis hinein in die Slums in Indien, Townships in Südafrika, Dörfer in Kambodscha und Favelas in Rio. Ich habe mich außerdem auf Universitäten in Singapur und in den USA in Fächern wie Ökologie, Soziologie, Bakteriologie, Marketing, Geschäftsmodelle, Kulturwissenschaften oder Logistik weitergebildet. Dabei ist mir eines klar geworden: Die Toilette ist mit dem menschlichen Überleben eng verbunden. Einfach alles hängt mit ihr zusammen!

Vielen Dank für das Gespräch.

Bilder: beigestellt, Jim Orca