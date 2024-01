Verifizierte Wirkung

01.01.2024 In Österreich sind rund 2.500 Unternehmen als Social Enterprises klassifiziert, wurden also gegründet, um eine positive soziale oder ökologische Wirkung zu erreichen. Die Gewinnerzielung steht im Dienste dieser gesellschaftlichen Ziele (Impact First). Seit Dezember 2022 haben österreichische Unternehmen die Möglichkeit, sich öffentlich als „Verified Social Enterprise“ auszuweisen. Um dieses – im Auftrag des Wirtschaftsministeriums entwickelte – Label zu erhalten, müssen sie eine Reihe von Kriterien erfüllen. Besonders wichtig ist dabei, dass ihr positiver gesellschaftlicher Einfluss deutlich erkennbar ist und in einem öffentlich zugänglichen Wirkungsbericht dokumentiert wird. Mittlerweile haben 28 Unternehmen das „Verified Social Enterprise VSE“-Label erhalten. Sie decken eine breite Palette von Bereichen ab, von EduTech bis zur Kreislaufwirtschaft. Zu den zwölf jüngsten, das heißt erst kürzlich verifizierten Sozialunternehmen, zählen Breaking Grounds, Eoos Next und Moonshotpirates.

Bild: aws Weichmann