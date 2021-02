Venture Topic: Frugale Innovation

SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur



Nach Schätzungen des McKinsey Global Institute muss die Welt von 2016 bis 2030 rund 3,8 Prozent ihres BIP (durchschnittlich 3.300 Mrd. USD pro Jahr) in die wirtschaftliche Infrastruktur investieren, um die zu erwartenden Wachstumsraten zu unterstützen. So besteht laut Berechnungen des Global Infrastructure Hub allein für Afrika ein Bedarf von mehr als 208 Mrd. USD für Infrastrukturprojekte bis zum Jahr 20305.

SDG 11 – nachhaltige Städte Derzeit investiert die Welt jährlich rund 2.500 Mrd. USD in Transport-, Strom-, Wasser- und Telekommunikationssysteme, dies wird den künftigen Bedarf jedoch nicht decken. Bis 2020 will China beispielsweise mehr als 38 Mrd. Euro in die Abfallwirtschaft investieren. Laut einer Studie von Frost & Sullivan wird die weltweite Umsetzung von Smart Cities bis 2025 einen 2.000 Mrd.-Dollar-Markt schaffen.

SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz Die Vertragsparteien des Pariser Klimaübereinkommens sind dazu verpflichtet, bis 2020 jährlich 100 Mrd. USD aufzubringen, um Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungsländern zu finanzieren (Green Climate Fund). Das globale Volumen der „grünen“ Leitmärkte – darunter Energieeffizienz und nachhaltige Mobilität – wird sich 2025 voraussichtlich auf beinahe 6.000 Mrd. Euro beziffern.

Aufgrund des niedrigeren Einkommensniveaus in diesen Märkten wächst damit in erster Linie die Nachfrage nach erschwinglichen und robusten Lösungen in diesen Sektoren. Anstelle von überkomplexen („over-engineered“) und damit teuren Produkten gibt es einen wachsenden Markt für „good enough“-Produkte, das heißt Technologielösungen mit einem wettbewerbsfähigen Preisniveau bei ausreichend guter Qualität. Europäische Unternehmen sollten diese Chancen nutzen und sich mit frugalen Produkten in Schwellenländern positionieren.