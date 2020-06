(Un)gesunde Welt

Covid-19 beeinflusst das Weltgeschehen enorm. Wie Seuchen und Parasiten in der Vergangenheit Menschen und Staaten geplagt und geprägt haben, erzählt Thomas Bollyky, Gesundheitsexperte des US-Think Tanks Council on Foreign Relations, in seinem historischen Abriss über öffentliche Gesundheit. Bollyky gibt Einblicke in den Kampf gegen Pocken, Malaria oder Cholera und erklärt, warum moderne Errungenschaften wie Medikamente und Impfungen nur oberflächlich zu einer besseren Gesundheit in ärmeren Ländern beitragen.

Thomas J. Bollyky, Plagues and the Paradox of Progress, The MIT Press 2019, 280 Seiten, EUR 19,99